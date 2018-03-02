Номинанты на "Оскар" одним предложением

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В воскресенье состоится юбилейная 90-ая церемония вручения наград Американской киноакадемии (за приз в категории "Лучший фильм на иностранном языке" поборется в том числе "Нелюбовь" Андрея Звягинцева). В преддверии церемонии вручения "Оскаров" редактор "Интерфакса" Катя Загвоздкина составила максимально краткое описание всех картин, претендующих на награду в главной номинации "Лучший фильм".

"Секретное досье"

Стивен Спилберг снял большое голливудское кино про то, как издатель и редактор The Washington Post (Мэрил Стрип и Том Хэнкс) в 70-е публикуют изобличительные документы о войне во Вьетнаме, тем самым отстаивая демократию и свободу слова.

Полная рецензия.

Прочие номинации на "Оскар", в которых представлена картина: "Лучшая женская роль" (21-ая номинация на эту награду для Мэрил Стрип).



"Леди Берд"

Режиссерский дебют инди-актрисы Греты Гервиг про старшеклассницу католической школы из провинциального Сакраменто (Сирша Ронан), которая пытается разобраться с подростковыми проблемами и уехать в Нью-Йорк.

Прочие номинации на "Оскар": "Лучший режиссер" (Грета Гервиг), "Лучшая женская роль" (Сирша Ронан)

"Лучшая женская роль второго плана" (Лори Меткаф), "Лучший сценарий".



"Зови меня своим именем"

Получившая высокие оценки критиков малобюджетная гей-драма итальянца Луки Гуаданьино про лето 1983 года, когда на вилле в Ломбардии знакомятся 17-летний профессорский сын и молодой ученый; приз за самое неожиданное использование персика.

Полная рецензия.

Прочие номинации на "Оскар": "Лучшая мужская роль" (Тимоти Шаламе), "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая песня" ("The Mystery of Love").



"Прочь"

Внезапно выстреливший инди-триллер про знакомство темнокожего парня с родителями его белой девушки, критики называли фильм прорывом года и хвалили за неожиданные сюжетные повороты и расизм наоборот.

Полная рецензия.

Прочие номинации на "Оскар": "Лучший режиссер" (Джордан Пил), "Лучшая мужская роль" (Дэниэл Калуя), "Лучший сценарий".



"Дюнкерк"

Блокбастер Кристофера Нолана об операции в Дюнкерке в начале Второй мировой войны, когда британские и французские войска оказались взяты в окружение на берегу Ла-Манша; музыка Ханса Циммера и нехронологическое развитие действия в наличии.

Полная рецензия.

Прочие номинации на "Оскар": "Лучший режиссер" (Кристофер Нолан), "Лучшая работа оператора", "Лучший звук", "Лучший монтаж", "Лучший монтаж звука", "Лучший саундтрек", "Лучшая работа художника-постановщика".



"Темные времена"

Джо Райт показывает, как операцию в Дюнкерке видели из кабинетов британского парламента, где Уинстон Черчилль (Гэри Олдман в надувном костюме) пытается обосновать необходимость вступления Великобритании во Вторую мировую войну.

Полная рецензия.

Прочие номинации на "Оскар": "Лучшая мужская роль" (Гари Олдман), "Лучшая работа оператора", "Лучшие костюмы", "Лучший грим и прически", "Лучшая работа художника-постановщика".



"Форма воды"

Победившая на кинофестивале в Венеции мелодрама Гильермо дель Торо про любовь немой уборщицы и человека-амфибии в американской секретной лаборатории в начале 60-х – с танцами, каплями воды на стекле и советскими шпионами.

Прочие номинации на "Оскар": "Лучший режиссер" (Гильермо дель Торо), "Лучшая женская роль" (Салли Хокинс), "Лучшая мужская роль второго плана" (Ричард Дженкинс), "Лучшая женская роль второго плана" (Октавия Спенсер), "Лучший сценарий", "Лучшая работа оператора", "Лучшие костюмы", "Лучший звук", "Лучший монтаж", "Лучший монтаж звука", "Лучший саундтрек", "Лучшая работа художника-постановщика".



"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Драма автора "Залечь на дню в Брюгге" Мартина МакДоны про женщину, которая пытаясь добиться справедливости после убийства дочери и выходит на тропу войны с городом.

Полная рецензия.

Прочие номинации на "Оскар": "Лучшая женская роль" (Фрэнсис МакДорманд), "Лучшая мужская роль второго плана" (Сэм Рокуэлл), "Лучшая мужская роль второго плана" (Вуди Харрельсон), "Лучший сценарий", "Лучший монтаж", "Лучший саундтрек".



"Призрачная нить"

Модернистское кино Пола Томаса Андерсона про известного модельера и его музу, исследующее природу любви, искусства и влияние грибов на организм; предположительно последнее появление на экране троекратного обладателя "Оскара" Дэниэл Дэй-Льюиса.

Полная рецензия.

Прочие номинации на "Оскар": "Лучший режиссер" (Пол Томас Андерсон), "Лучшая мужская роль" (Дэниэл Дэй-Льюис), "Лучшая женская роль второго плана" (Лесли Мэнвилл), "Лучшие костюмы", "Лучший саундтрек".