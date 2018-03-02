Экс-директор музея "Кижи" получил восемь лет колонии из-за взяток

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд в пятницу приговорил экс-директора музея "Кижи" Андрея Нелидова к восьми годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Нелидов также лишен приговором суда всех государственных наград. Его бывший советник Иван Романов приговорен к 21 году колонии строгого режима по совокупности приговоров и штрафу в 16,5 млн рублей. Соответствующее решение огласил судья Дмитрий Хромых.

Ранее гособвинение потребовало приговорить экс-главу музея-заповедника к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в 55 млн рублей, а его бывшего советника Романова - к восьми годам заключения и 27,5 млн рублей штрафа. Но так как ранее Романов был осужден на 20 лет лишения свободы по обвинению в педофилии, прокуратура просила назначить ему общий срок заключения 23 года с ограничением свободы сроком на два года.

Адвокаты подсудимых настаивали на вынесении оправдательного приговора, так как, по их мнению, в действиях подзащитных нет состава преступления.

По версии следствия, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял Татьяне Астратенок возможность беспрепятственной торговли на территории музея на острове Кижи.

По словам Нелидова, деньги, которые он получал от предпринимательницы, являются собственностью его бывшего советника Романова, который в 2015 году находился под стражей по обвинению в педофилии.

Свидетель по делу предприниматель Астратенок заявляла, что передавала Нелидову по 1,1 млн руб. за возможность торговать на острове в туристический сезон, который длится пять месяцев. По ее словам, стоимость аренды составляла 8 млн руб., из них 2,5 млн руб. она должна была перечислять ООО "ЛВК "Петровский" (компания Романова, которая реконструировала входную зону острова Кижи - ИФ), а 5,5 млн - лично на руки Романову.

Романов заявил, что, как и Нелидов, не признает своей вины, а Нелидов не брал взятки. Как говорил Романов, он вместе с партнерами вложил в реконструкцию входной зоны острова Кижи порядка $500 тыс. и после возвращал вложенные средства.

Нелидов обвинялся по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его бывший советник ИРоманов - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

С 24 сентября 2015 года членство Нелидова в партии "Единая Россия" приостановлено, а Минкультуры отстранило его от руководства музеем. Пост директора музея-заповедника "Кижи" заняла министр культуры Карелии Елена Богданова.

Нелидов возглавил музей Кижи в начале 2013 года. С июля 2010 года по май 2012 года занимал пост главы Карелии. С 2006 по 2010 годы представлял республику в Совете Федерации.