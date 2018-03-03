Фильм "Нелюбовь" Звягинцева удостоен кинопремии "Сезар"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Картина российского кинорежиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получила национальную кинопремию Франции "Сезар" как лучший зарубежный фильм, передает RFI.

Софи Марсо и Пьер Ришар наградили Сезаром "Нелюбовь" Андрея Звягинцева в категории лучший иностранный фильм #Cesar2018 pic.twitter.com/4jMje8oDnz — Кино Франции (@cinema_france) 2 марта 2018 г.

В картине Звягинцева рассказывается история супружеской пары в разгар тяжелого развода и их 12-летнего сына, который, увидев одну из их ссор, уходит из дома.

"Фильм "Нелюбовь" был представлен в конкурсной программе Каннского кинофестиваля и вышел на французские киноэкраны в августе 2017 года

В 2004 году на приз киноакадемии Франции был номинирован первый фильм Звягинцева, "Возвращение", однако награды тогда не получил.