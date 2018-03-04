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Культура

Выдающийся кубинский джазовый пианист выступит в Москве

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Многократный лауреат премий "Грэмми", кубинский пианист, композитор, аранжировщик Чучо Вальдес, который является ключевой фигурой афро-кубинского джаза за последние 50 лет, выступит 15 марта в Москве в Концертном зале Чайковского.

Чучо (настоящее имя Хесус Дионисио Вальдес) родился в 1941 году. В 14 лет он окончил Гаванскую консерваторию, а через год выступил со своим первым джазовым трио. С 1964 года Вальдес начал записываться в качестве солиста и лидера группы, в которую входили саксофонист Пакито де Ривера, тромбонист Альберто Гираль, флейтист Хулио Венто. В 1967 году Чучо и некоторые из участников ансамбля стали основателями знаменитого джазового коллектива - Orquesta Cubana de Musica Moderna.

В 1972 году Чучо выпускает альбом Jazz Bata, где африканские ритмы смешиваются с кубинской музыкой. Это сочетание станет стилистической основой для новой группы музыканта - культового джаз-бэнда Irakere. В 1978 году влиятельный американский продюсер Брюс Лундвалль подписывает контракт с группой, и уже через год музыканты получают первую "Грэмми" за альбом под названием Live at Newport. На протяжении более 30 лет Чучо был пианистом, дирижером, композитором и аранжировщиком этого легендарного ансамбля.

В 1998 году Чучо Вальдес получает вторую премию "Грэмми" за альбом под названием Havana (в ансамбле с трубачом Ройем Харгроувом и группой Crisol). Третья премия была получена за альбом Live at the Village Vanguard (2000).

Начиная с 2005 года, он сосредоточился на сольной карьере, выступая как пианист и руководитель небольших коллективов. Очередные "Грэмми" он получил за альбом Juntos Para Siempre (Calle 54, 2007), записанный в дуэте со своим отцом "Бебе" Вальдесом, и диск Chucho's Steps (Comanche, 2010), в котором была представлена его новая группа Afro-Cuban Messengers. Последней по времени "Грэмми" он удостоился в 2017 году за диск Tribute to Irakere, посвященный 40-летию легендарной группы.

Как сообщают организаторы, на московском концерте, входящем в мировое турне музыканта, маэстро представит программу всего лучшего, что накопилось за его более чем сорокалетнюю профессиональную карьеру джазмена.

Теги: Чучо Вальдес, Куба, Москва
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