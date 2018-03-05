Культура

Церемония вручения "Оскара". Онлайн

Есть обновление от 04:50

В Лос-Анджелесе проходит юбилейная 90-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Главные интриги - кто получит "Оскар" за лучший фильм и выиграет ли статуэтку "Нелюбовь" Звягинцева

Церемония вручения "Оскара". Онлайн
Подготовка к проведению церемонии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Фото: Reuters

Кто кого: фильм Стивена Спилберга против картин Кристофера Нолана и Мартина МакДоны в борьбе за главный "Оскар", Гэри Олдман против Тимоти Шаламе в номинации на лучшую мужскую роль, Фрэнсис МакДорманд против Марго Робби в номинации на лучшую женскую и "Нелюбовь" против еще четырех фильмов в борьбе за звание лучшего фильма на иностранном языке. "Интерфакс" ведет прямую трансляцию церемонии вручения наград Американской киноакадемии.

03:19

Доброй ночи, уважаемые читатели! В России уже началось 5 марта, а в Америке еще вечер 4го - а значит, время вручения наград Американской киноакадемии. Вести прямую трансляцию главного кинособытия года (так думают не все - министр Мединский, например, назвал премию "перепиаренной") будет редактор "Интерфакса" Катя Загвоздкина.

03:24

Эта церемония юбилейная, 90-ая (первый "Оскар" прошел в 1929 году). Кроме того, она проходит позже обычного конца февраля - в этом году вручение наград Американской киноакадемии передвинули на весну из-за Олимпийских игр.

03:26

Пока в Лос-Анджелесе (где, к слову, +15) гости и номинанты только собираются в кинотеатре "Долби", где традиционно проходит вручение наград. Церемония начнется через полчаса, в 5 вечера по местному времени. А вы пока можете почитать , например, наш текст, в котором максимально лаконично рассказывает о кандидатах на получение награды в главной номинации "Лучший фильм".

03:34

Вести церемонию снова доверили комику Джимми Киммелу, несмотря на путаницу в прошлом году, когда награду сначала вручили не тому фильму. Кстати, Фэй Данауэй и Уоррен Битти - пара легендарных актеров, когда-то сыгравших Бонни и Клайда, которая перепутала тогда победителя - тоже с нами, они вновь назовут лауреата премии (удачи им в этом).

03:42

Сам Киммел ранее разместил в интернете комедийное видео под названием "Что может пойти не так", в котором вспоминает прошлую церемонию.

03:45

Самое время посмотреть на наряды звезд, большинство из которых уже пришли в зал, - до начала церемонии осталось 15 минут!

03:51

Вот, например, Марго Робби, номинированная на "Оскар" за главную женскую роль за фильм "Я, Тоня".

03:53

А вот и ее конкрурентка в борьбе за награду Мэрил Стрип (сыграла в фильма "Секретное досье")

03:54

И немного занимательной статистики - эта номинация на "Оскар" для Мэрил Стрип уже 21-ая (награду она получала трижды - дважды за главную роль и один раз за роль второго плана). Вот так выглядит полный реестр ее отношений с "Оскаром":

03:59

А вот как выглядит зал, где все будет проходить

04:02

В этом году, кстати, на "Оскаре" раздают вот такие ланч-боксы - тематические, посвященные фильмам, которые представлены в главной номинации. И внутри каждого записка от Киммела (устал, наверное, пока писал). Но вообще это акция для благотворительной организации LA Food Bank.

04:06

И лауреат премии "Оскар" Эмма Стоун тут. В этом году ее не номинировали (надо дать и другим возможность получить награду) - она будет объявлять победителя.

04:12

Итак, церемония началась! Традиционно - с выступления ведущего, Джимми Киммела.

04:14

Шутки начались (ну такие) - за самую короткую благодарственную речь Киммел обещает подарить гидроцикл.

04:15

И первая номинация - лучшая роль второго плана! За "Оскар" поборются:

Уиллем Дефо — "Проект "Флорида""
Вуди Харрельсон — "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Ричард Дженкинс — "Форма воды"
Кристофер Пламмер — "Все деньги мира"
Сэм Рокуэлл — "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

04:19

Ааа! Победил Сэм Рокуэлл! Поздравляем! Он прекрасно сыграл роль в "Трех билбордах" (прочитать текст про фильм можно тут). И раньше он получил за эту роль награды BAFTA и "Золотой глобус" - фул хаус!

Рокуэлл благодарит режиссера фильма Мартина МакДону, всю команду фильма и свою подругу. Довольно длинная речь - не получит он гидроцикл, видимо.

04:24

И следующая церемония за макияж и прически - вручают ее Галь Гадот (также известная как Чудоженщина) и Арми Хаммер (также известный как старший из пары в "Зови меня своим именем"). И награду получает команда фильма "Самый темный час" (они нарисовали тройной подбородок Гэри Олдману для вживания в образ Уинстона Черчилля).

04:32

И номинация "Лучшие костюмы". Награду получает Марк Бриджес за "Призрачную нить". Кино о дизайнере отмечено за дизайн костюмов - все логично!

04:37

Дальше на сцену поднимаются одни из лучших женщин в мире - Грета Гервиг и Лора Дерн - вручать награду лучшему документальному фильму. И награду получает фильм "Икар" о допинге в российском спорте! Нда. Вышедшие на сцену в том числе упоминают о информаторе WADA Григории Родченкове, чья жизнь в "огромной опасности". Кхм.

04:46

И далее музыкальная пауза. Звучит номинированная на "Оскар" композиция Mighty river из фильма "Ферма "Мадбаунд". Фильм про расовое разделение, поет Мэри Джей Блайдж - все аплодируют.

04:52

Поскольку эта церемония юбилейная, все ролики между номинациями исторические - собраны из фрагментов важных фильмов в истории кино (от "Таксиста", "Гражданина Кейна" и "Сияния" до "Матрицы" и недавнего "Безумного Макса"). Зрелищные, наполненные пафосом и высокими словами. "Оскар" есть "Оскар"!

04:57

Далее награда за монтаж звука. Вручать ее выходят Энсел Элгорт и Эйса Гонсалес, сыгравшие в "Малыше на драйве" - кстати, сам этот фильм тоже номинирован. А "Оскар" тем временем получает "Дюнкерк"! Пока все идут технические номинации - и люди, которые вручают награды, известнее тех, кому они их вручают.

05:01

Далее церемония "Лучшее сведение звука". И приз снова у "Дюнкерка"!

05:03

Пока все благодарственные речи очень длинные. Никто не хочет побороться за гидроцикл(

05:09

Далее еще немного шуток. Джимми Киммел идет в народ - знакомиться с теми, кто в зале. В частности, пристает к Стивену (Спилбергу) с вопросами: "Кто вы такой? Я вас не знаю!"

05:11

Награда "Лучший дизайн фильма". И "Оскар" получает "Форма воды"!

05:14

Далее минутка Мексики на "Оскаре" - три представителя этой страны, в том числе Гаэль Гарсиа Берналь, выходят исполнить песню Remember me из мультфильма "Тайна Коко", действие которого происходит собственно в Мексике.

05:22

Вручают награду лучшему фильму на иностранном языке. Иии... это не Звягинцев. Выигрывает чилийская "Фантастическая женщина"! Несмотря на все патриотические чувства, нужно отметить, что это очень хороший фильм - мы писали о нем еще в начале прошлого года! Так что поздравления чилийскому режиссеру Себастьяну Лелио и исполнительнице главной роли Даниэле Вега.

05:29

И награда лучшей актрисе второго плана! За нее борются:

Мэри Джей Блайдж — "Ферма "Мадбаунд""
Эллисон Дженни — "Тоня против всех"
Лесли Мэнвилл — "Призрачная нить"
Лори Меткаф — "Леди Бёрд"
Октавия Спенсер — "Форма воды"

И выигрывает Эллисон Дженни! Это вин! Ранее Дженни уже взяла за эту роль "Золотой глобус", премию Гильдии актеров и BAFTA, так что у нее фулхаус (на пару с Рокуэллом).

05:38

Далее награда лучшей анимационной короткометражке. Выигрывает короткий метр "Дорогой баскетбол" Глена Кина и Коби Брайанта (баскетболист написал сценарий для фильма).

05:40

И теперь лучший полнометражный анимационный фильм! Номинированы:

"Босс-молокосос"
"Добытчица"
"Тайна Коко"
"Фердинанд"
"Ван Гог. С любовью, Винсент"

Выигрывает "Тайна Коко", ура! Вива, Мексика!

05:50

Пошли награды за спецэффекты. В номинации лучшие визуальные эффекты представлены: "Бегущий по лезвию 2049", "Стражи Галактики. Часть 2", "Конг: Остров Черепа", "Звездные войны: Последние джедаи" и "Планета обезьян: Война". И выигрывает "Бегущий по лезвию 2049", вполне заслуженно!

05:55

И на сцене Мэттью МакКонахи - давно мы его не видели (и не слышали его южный акцент)! Он вручает награду за лучший монтаж. На нее номинированы:

"Малыш на драйве"
"Дюнкерк"
"Тоня против всех"
"Форма воды"
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

И выигрывает "Дюнкерк"! Уже третья техническая награда у этого фильма!

06:01

И время розыгрыша - Киммел собирает команду (в ней в том числе Гильермо дель Торо, Эмили Блант, Галь Гадот и Марго Робби) и все они идут в кинотеатр пососедству с "Долби" - удивить находящихся там зрителей. Раздают конфеты и обнимаются с людьми.

Но show must go on и следующая номинация - за лучшую документальную короткометражку. И ее выигрывает картина со сложным названием "Рай — это пробка на 405-м шоссе".

06:04

Две веселые девушки Тиффани Хаддиш и Майя Рудольф, вышедшие вручать награду, шутят: "Пару лет назад все думали, не слишком ли "Оскар" белый. И с тех пор был сделан значительный прогресс. Мы видим разнообразных номинантов. И возможно, некоторые из вас теперь задумываются: Не слишком ли "Оскар" черный. Так вот - не волнуйтесь! Куча белых людей ждут за сценой. Прямо очень много!"

06:15

И еще одна короткометражка - теперь игровая. Выигрывает картина "Немое дитя"!

06:31

И дальше награды за сценарии! Сначала за адаптированный сценарий. Представлены: "Зови меня своим именем", "Горе-творец", "Логан", "Большая игра" и "Ферма "Мадбаунд"". Выиграл фильм "Зови меня своим именем", ура!

06:38

И награда за оригинальный сценарий! Номинированы "Любовь — болезнь", "Прочь", "Леди Бёрд", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". И предсказуемо выигрывает фильм "Прочь", написавший сценарий для него Джордан Пил. Фильм хвалили прежде всего за неожиданные сюжетные повороты, так что награда вполне заслуженная.

06:44

И далее главные номинации! Сначала оператору. В ней представлены:

"Бегущий по лезвию 2049"
"Темные времена"
"Дюнкерк"
"Ферма "Мадбаунд""
"Форма воды"

Побеждает "Бегущий по лезвию 2049" и снявший его Роджер Дикинс, для которого это была 14-ая номинация - и первая награда. Ура!

06:54

И еще немного шуток от организаторов "Оскара" - приглашают посетить отель из "Сияния" Кубрика.

06:59

И награда лучшему композитору - ее выигрывает Александр Депла за "Форму воды" (это вторая награда у фильма).

07:03

И продолжая музыкальную тему - награда за лучшую песню. Выигрывает исполненная ранее во время церемонии Remember me из "Тайны Коко"!

07:07

Далее в память о всех лауреатах "Оскара" и людях кино, почивших в прошлом году, исполняют песню Room At The Top. Вспоминают в том числе автора этой песни Тома Петти, Чака Берри, Роджера Мура и Жанну Моро, которые скончались в 2017 году.

07:14

Все, остались только главные номинации. И Эмма Стоун выходит вручать награду режиссеру, в ней представлены:

Кристофер Нолан — "Дюнкерк"
Джордан Пил — "Прочь"
Грета Гервиг — "Леди Бёрд"
Пол Томас Андерсон — "Призрачная нить"
Гильермо дель Торо — "Форма воды"

И лучший режиссер Гильермо дель Торо! Это его первый "Оскар", но за "Форму воды" он выиграл "Золотой глобус", венецианского "Золотого льва" и приз BAFTA. Еще один фул хаус!

07:24

И Джейн Фонда и Хелен Миррен вручают награду лучшему актеру. Номинированы:

Тимоти Шаламе — "Зови меня своим именем"
Дэниэл Калуя — "Прочь"
Гэри Олдман — "Темные времена"
Дензел Вашингтон — "Роман Израэл, Esq."
Дэниэл Дэй-Льюис — "Призрачная нить"

И награду получает Гэри Олдман за роль Черчилля, ее!

07:29

И самое время вспомнить танец - теперь победный!

via GIPHY

07:31

Теперь награда лучшей актрисе. На "Оскар" выдвинуты:

Салли Хокинс — "Форма воды"
Фрэнсис МакДорманд — "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Марго Робби — "Тоня против всех"
Сирша Ронан — "Леди Бёрд"
Мэрил Стрип — "Секретное досье"

И награду получает Фрэнсис МакДорманд, это ее второй "Оскар"! Ранее она выиграла "Золотой глобус" и BAFTA за эту роль, так что она в клубе тех, кто побеждает по-крупному.

07:42

Итак, главная номинация - главный фильм. В ней представлены:

"Зови меня своим именем"
"Темные времена"
"Дюнкерк"
"Прочь"
"Леди Бёрд"
"Призрачная нить"
"Секретное досье"
"Форма воды"
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

И ее вручают актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти - те самые, которые вручали (и перепутали) главную награду в том году. "Ну что может пойти не так?" - спрашивает Битти.

07:46

И лучший фильм "Форма воды!" Гильермо дель Торо снова на сцене.

07:50
07:50

И главное, конечно, - гидроцикл за самое короткое выступление выиграл художник по костюмам Марк Бриджес!

07:52

На этом моменте, когда все статуэтки (а также гидроциклы и ланчбоксы) розданы время прощаться. До следующего "Оскара", берегите себя!

Теги: Оскар-2018
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