Церемония вручения "Оскара". Онлайн

Кто кого: фильм Стивена Спилберга против картин Кристофера Нолана и Мартина МакДоны в борьбе за главный "Оскар", Гэри Олдман против Тимоти Шаламе в номинации на лучшую мужскую роль, Фрэнсис МакДорманд против Марго Робби в номинации на лучшую женскую и "Нелюбовь" против еще четырех фильмов в борьбе за звание лучшего фильма на иностранном языке. "Интерфакс" ведет прямую трансляцию церемонии вручения наград Американской киноакадемии.
Доброй ночи, уважаемые читатели! В России уже началось 5 марта, а в Америке еще вечер 4го - а значит, время вручения наград Американской киноакадемии. Вести прямую трансляцию главного кинособытия года (так думают не все - министр Мединский, например, назвал премию "перепиаренной") будет редактор "Интерфакса" Катя Загвоздкина.
Эта церемония юбилейная, 90-ая (первый "Оскар" прошел в 1929 году). Кроме того, она проходит позже обычного конца февраля - в этом году вручение наград Американской киноакадемии передвинули на весну из-за Олимпийских игр.
Пока в Лос-Анджелесе (где, к слову, +15) гости и номинанты только собираются в кинотеатре "Долби", где традиционно проходит вручение наград. Церемония начнется через полчаса, в 5 вечера по местному времени. А вы пока можете почитать , например, наш текст, в котором максимально лаконично рассказывает о кандидатах на получение награды в главной номинации "Лучший фильм".
Составили максимально краткие описания фильмов, претендующих на главный "Оскар" https://t.co/3ZSIrgptsY Ликбез перед вручением наград Американской киноакадемии, который за 10 минут любого сделает знатоком— Интерфакc-космос (@cosmos_today) 3 марта 2018 г.
Вести церемонию снова доверили комику Джимми Киммелу, несмотря на путаницу в прошлом году, когда награду сначала вручили не тому фильму. Кстати, Фэй Данауэй и Уоррен Битти - пара легендарных актеров, когда-то сыгравших Бонни и Клайда, которая перепутала тогда победителя - тоже с нами, они вновь назовут лауреата премии (удачи им в этом).
Сам Киммел ранее разместил в интернете комедийное видео под названием "Что может пойти не так", в котором вспоминает прошлую церемонию.
What could go wrong? #Oscars90 TONIGHT! @TheAcademy @ABCNetwork #WarrenBeatty pic.twitter.com/GDynigyXHP— Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 4 марта 2018 г.
Самое время посмотреть на наряды звезд, большинство из которых уже пришли в зал, - до начала церемонии осталось 15 минут!
Вот, например, Марго Робби, номинированная на "Оскар" за главную женскую роль за фильм "Я, Тоня".
Margot Robbie is wearing @CHANEL at the 2018 #Oscars: https://t.co/ozCyJVghfL pic.twitter.com/owvJUZf5Td— Pret-a-Reporter (@pretareporter) 5 марта 2018 г.
А вот и ее конкрурентка в борьбе за награду Мэрил Стрип (сыграла в фильма "Секретное досье")
The legendary Meryl Streep stuns the red carpet at the #Oscars pic.twitter.com/eDfImkHxn5— Music News Facts (@musicnewsfact) 5 марта 2018 г.
И немного занимательной статистики - эта номинация на "Оскар" для Мэрил Стрип уже 21-ая (награду она получала трижды - дважды за главную роль и один раз за роль второго плана). Вот так выглядит полный реестр ее отношений с "Оскаром":
Years when Meryl Steep has received an Oscar nomination:— Jon Erlichman (@JonErlichman) 5 марта 2018 г.
2018
2017
2015
2014
2012 (won)
2010
2009
2007
2003
2000
1999
1996
1991
1989
1988
1986
1984
1983 (won)
1982
1980 (won)
1979#Oscars
А вот как выглядит зал, где все будет проходить
I"m in! 25 minutes to showtime, here"s look inside at gorgeous 90th anniversary staging. First nominee I see who is seated is Christopher Plummer #Oscars pic.twitter.com/kL4e69fJ3s— Chris Gardner (@chrissgardner) 5 марта 2018 г.
В этом году, кстати, на "Оскаре" раздают вот такие ланч-боксы - тематические, посвященные фильмам, которые представлены в главной номинации. И внутри каждого записка от Киммела (устал, наверное, пока писал). Но вообще это акция для благотворительной организации LA Food Bank.
We don"t like it when people are hungry – so we provided lunchboxes with snacks for everyone at the #Oscars and included a donation to the @LAFoodBank for each one. https://t.co/Epp3SmGQAi #WeFeedLA @ThisBar #ThisBarSavesLives @WolfgangPuck @TheAcademy pic.twitter.com/x5LG0KbTk4— Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) 5 марта 2018 г.
И лауреат премии "Оскар" Эмма Стоун тут. В этом году ее не номинировали (надо дать и другим возможность получить награду) - она будет объявлять победителя.
Emma Stone is wearing @LouisVuitton at 2018 #Oscars: https://t.co/MT3xE6kSWe pic.twitter.com/FlrZXKAZHp— Pret-a-Reporter (@pretareporter) 5 марта 2018 г.
Итак, церемония началась! Традиционно - с выступления ведущего, Джимми Киммела.
Шутки начались (ну такие) - за самую короткую благодарственную речь Киммел обещает подарить гидроцикл.
И первая номинация - лучшая роль второго плана! За "Оскар" поборются:
Уиллем Дефо — "Проект "Флорида""
Вуди Харрельсон — "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Ричард Дженкинс — "Форма воды"
Кристофер Пламмер — "Все деньги мира"
Сэм Рокуэлл — "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Ааа! Победил Сэм Рокуэлл! Поздравляем! Он прекрасно сыграл роль в "Трех билбордах" (прочитать текст про фильм можно тут). И раньше он получил за эту роль награды BAFTA и "Золотой глобус" - фул хаус!
Рокуэлл благодарит режиссера фильма Мартина МакДону, всю команду фильма и свою подругу. Довольно длинная речь - не получит он гидроцикл, видимо.
May we all find someone who looks at us the way Sam Rockwell looks at Leslie Bibb https://t.co/WsODFFWkSv #Oscars pic.twitter.com/Zn9b0o0z9l— CNN Entertainment (@CNNent) 5 марта 2018 г.
И следующая церемония за макияж и прически - вручают ее Галь Гадот (также известная как Чудоженщина) и Арми Хаммер (также известный как старший из пары в "Зови меня своим именем"). И награду получает команда фильма "Самый темный час" (они нарисовали тройной подбородок Гэри Олдману для вживания в образ Уинстона Черчилля).
И номинация "Лучшие костюмы". Награду получает Марк Бриджес за "Призрачную нить". Кино о дизайнере отмечено за дизайн костюмов - все логично!
#Oscars: #PhantomThread wins best costume design https://t.co/gGUxhy6d5o pic.twitter.com/9SQGD2JQcz— Variety (@Variety) 5 марта 2018 г.
Дальше на сцену поднимаются одни из лучших женщин в мире - Грета Гервиг и Лора Дерн - вручать награду лучшему документальному фильму. И награду получает фильм "Икар" о допинге в российском спорте! Нда. Вышедшие на сцену в том числе упоминают о информаторе WADA Григории Родченкове, чья жизнь в "огромной опасности". Кхм.
Congrats to #Icarus, Bryan Fogel, Dan Cogan for winning Best Documentary Feature. https://t.co/TnemasFJmG #Oscars pic.twitter.com/SUdjMwz4y9— IMDb (@IMDb) 5 марта 2018 г.
И далее музыкальная пауза. Звучит номинированная на "Оскар" композиция Mighty river из фильма "Ферма "Мадбаунд". Фильм про расовое разделение, поет Мэри Джей Блайдж - все аплодируют.
Поскольку эта церемония юбилейная, все ролики между номинациями исторические - собраны из фрагментов важных фильмов в истории кино (от "Таксиста", "Гражданина Кейна" и "Сияния" до "Матрицы" и недавнего "Безумного Макса"). Зрелищные, наполненные пафосом и высокими словами. "Оскар" есть "Оскар"!
Далее награда за монтаж звука. Вручать ее выходят Энсел Элгорт и Эйса Гонсалес, сыгравшие в "Малыше на драйве" - кстати, сам этот фильм тоже номинирован. А "Оскар" тем временем получает "Дюнкерк"! Пока все идут технические номинации - и люди, которые вручают награды, известнее тех, кому они их вручают.
Best Sound Editing goes to…@dunkirkmovie Alex Gibson, Richard King. https://t.co/TnemasFJmG #Oscars pic.twitter.com/S0AwNLF7jR— IMDb (@IMDb) 5 марта 2018 г.
Далее церемония "Лучшее сведение звука". И приз снова у "Дюнкерка"!
#Oscars: @DunkirkMovie wins Best Sound Editing https://t.co/TywBKrNjXT pic.twitter.com/5sd0Jtw0d3— Hollywood Reporter (@THR) 5 марта 2018 г.
Пока все благодарственные речи очень длинные. Никто не хочет побороться за гидроцикл(
Далее еще немного шуток. Джимми Киммел идет в народ - знакомиться с теми, кто в зале. В частности, пристает к Стивену (Спилбергу) с вопросами: "Кто вы такой? Я вас не знаю!"
Награда "Лучший дизайн фильма". И "Оскар" получает "Форма воды"!
#Oscars: @ShapeofWater wins Best Production Design https://t.co/Ls742kbLSx pic.twitter.com/SRaqD2LaPQ— Hollywood Reporter (@THR) 5 марта 2018 г.
Далее минутка Мексики на "Оскаре" - три представителя этой страны, в том числе Гаэль Гарсиа Берналь, выходят исполнить песню Remember me из мультфильма "Тайна Коко", действие которого происходит собственно в Мексике.
Вручают награду лучшему фильму на иностранном языке. Иии... это не Звягинцев. Выигрывает чилийская "Фантастическая женщина"! Несмотря на все патриотические чувства, нужно отметить, что это очень хороший фильм - мы писали о нем еще в начале прошлого года! Так что поздравления чилийскому режиссеру Себастьяну Лелио и исполнительнице главной роли Даниэле Вега.
И награда лучшей актрисе второго плана! За нее борются:
Мэри Джей Блайдж — "Ферма "Мадбаунд""
Эллисон Дженни — "Тоня против всех"
Лесли Мэнвилл — "Призрачная нить"
Лори Меткаф — "Леди Бёрд"
Октавия Спенсер — "Форма воды"
И выигрывает Эллисон Дженни! Это вин! Ранее Дженни уже взяла за эту роль "Золотой глобус", премию Гильдии актеров и BAFTA, так что у нее фулхаус (на пару с Рокуэллом).
"I did it all by myself." 🎤— Jezebel (@Jezebel) 5 марта 2018 г.
Allison Janney takes the award for Best Supporting Actress. #Oscars https://t.co/zGD3Orr70x pic.twitter.com/Y4sPKk45to
Далее награда лучшей анимационной короткометражке. Выигрывает короткий метр "Дорогой баскетбол" Глена Кина и Коби Брайанта (баскетболист написал сценарий для фильма).
И теперь лучший полнометражный анимационный фильм! Номинированы:
"Босс-молокосос"
"Добытчица"
"Тайна Коко"
"Фердинанд"
"Ван Гог. С любовью, Винсент"
Выигрывает "Тайна Коко", ура! Вива, Мексика!
Congratulations to the cast & crew #PixarCoco on their Academy Award for Best Animated Feature! #Oscars pic.twitter.com/EmRFd8ccCI— Disney•Pixar's Coco (@pixarcoco) 5 марта 2018 г.
Пошли награды за спецэффекты. В номинации лучшие визуальные эффекты представлены: "Бегущий по лезвию 2049", "Стражи Галактики. Часть 2", "Конг: Остров Черепа", "Звездные войны: Последние джедаи" и "Планета обезьян: Война". И выигрывает "Бегущий по лезвию 2049", вполне заслуженно!
#Oscars: #BladeRunner2049 wins best visual effects https://t.co/gGUxhy6d5o pic.twitter.com/v5kjhy7FZP— Variety (@Variety) 5 марта 2018 г.
И на сцене Мэттью МакКонахи - давно мы его не видели (и не слышали его южный акцент)! Он вручает награду за лучший монтаж. На нее номинированы:
"Малыш на драйве"
"Дюнкерк"
"Тоня против всех"
"Форма воды"
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
И выигрывает "Дюнкерк"! Уже третья техническая награда у этого фильма!
"Dunkirk" wins best film editing #Oscars https://t.co/WU3Vo7mILJ pic.twitter.com/5aZJQRqVv3— CNN (@CNN) 5 марта 2018 г.
И время розыгрыша - Киммел собирает команду (в ней в том числе Гильермо дель Торо, Эмили Блант, Галь Гадот и Марго Робби) и все они идут в кинотеатр пососедству с "Долби" - удивить находящихся там зрителей. Раздают конфеты и обнимаются с людьми.
.@jimmykimmel, @GalGadot, @Lupita_Nyongo, and others crash #AWrinkleInTime screening during the #Oscars https://t.co/DSjY17WWZp pic.twitter.com/xH3pVKzk0i— Variety (@Variety) 5 марта 2018 г.
Но show must go on и следующая номинация - за лучшую документальную короткометражку. И ее выигрывает картина со сложным названием "Рай — это пробка на 405-м шоссе".
#Oscars: 'Heaven is a Traffic Jam on the 405' wins best documentary short subject https://t.co/gGUxhy6d5o pic.twitter.com/cVX52InDJa— Variety (@Variety) 5 марта 2018 г.
Две веселые девушки Тиффани Хаддиш и Майя Рудольф, вышедшие вручать награду, шутят: "Пару лет назад все думали, не слишком ли "Оскар" белый. И с тех пор был сделан значительный прогресс. Мы видим разнообразных номинантов. И возможно, некоторые из вас теперь задумываются: Не слишком ли "Оскар" черный. Так вот - не волнуйтесь! Куча белых людей ждут за сценой. Прямо очень много!"
И еще одна короткометражка - теперь игровая. Выигрывает картина "Немое дитя"!
#Oscars: 'The Silent Child' wins best live-action short film https://t.co/gGUxhy6d5o pic.twitter.com/BSiLe7RlP7— Variety (@Variety) 5 марта 2018 г.
И дальше награды за сценарии! Сначала за адаптированный сценарий. Представлены: "Зови меня своим именем", "Горе-творец", "Логан", "Большая игра" и "Ферма "Мадбаунд"". Выиграл фильм "Зови меня своим именем", ура!
И награда за оригинальный сценарий! Номинированы "Любовь — болезнь", "Прочь", "Леди Бёрд", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". И предсказуемо выигрывает фильм "Прочь", написавший сценарий для него Джордан Пил. Фильм хвалили прежде всего за неожиданные сюжетные повороты, так что награда вполне заслуженная.
The Oscar for Best Original Screenplay goes to... @JordanPeele for #GetOut https://t.co/5PUYMicbin pic.twitter.com/oNgrmzqOCM— Vanity Fair's HWD (@HWD) 5 марта 2018 г.
И далее главные номинации! Сначала оператору. В ней представлены:
"Бегущий по лезвию 2049"
"Темные времена"
"Дюнкерк"
"Ферма "Мадбаунд""
"Форма воды"
Побеждает "Бегущий по лезвию 2049" и снявший его Роджер Дикинс, для которого это была 14-ая номинация - и первая награда. Ура!
И еще немного шуток от организаторов "Оскара" - приглашают посетить отель из "Сияния" Кубрика.
Welcome to the Overlook Hotel like you"ve never seen it. Go inside at https://t.co/4yOgqWKsA3 #AcademyMuseum pic.twitter.com/nEh7oHaD4x— The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.
И награда лучшему композитору - ее выигрывает Александр Депла за "Форму воды" (это вторая награда у фильма).
#Oscars: #TheShapeOfWater wins best original score https://t.co/gGUxhy6d5o pic.twitter.com/i9HgQJdrrC— Variety (@Variety) 5 марта 2018 г.
И продолжая музыкальную тему - награда за лучшую песню. Выигрывает исполненная ранее во время церемонии Remember me из "Тайны Коко"!
#Oscars: 'Remember Me' from #Coco wins best original song https://t.co/gGUxhy6d5o pic.twitter.com/I0rTU8XKjX— Variety (@Variety) 5 марта 2018 г.
Далее в память о всех лауреатах "Оскара" и людях кино, почивших в прошлом году, исполняют песню Room At The Top. Вспоминают в том числе автора этой песни Тома Петти, Чака Берри, Роджера Мура и Жанну Моро, которые скончались в 2017 году.
Oscars In Memoriam: Eddie Vedder Pays Tribute to Harry Dean Stanton, Roger Moore, Jerry Lewis https://t.co/VLcnoTJU8T— Variety (@Variety) 5 марта 2018 г.
Все, остались только главные номинации. И Эмма Стоун выходит вручать награду режиссеру, в ней представлены:
Кристофер Нолан — "Дюнкерк"
Джордан Пил — "Прочь"
Грета Гервиг — "Леди Бёрд"
Пол Томас Андерсон — "Призрачная нить"
Гильермо дель Торо — "Форма воды"
И лучший режиссер Гильермо дель Торо! Это его первый "Оскар", но за "Форму воды" он выиграл "Золотой глобус", венецианского "Золотого льва" и приз BAFTA. Еще один фул хаус!
#Oscars: Guillermo del Toro (@RealGDT) wins best director for #TheShapeOfWater https://t.co/gGUxhy6d5o pic.twitter.com/qY7vOTe29k— Variety (@Variety) 5 марта 2018 г.
И Джейн Фонда и Хелен Миррен вручают награду лучшему актеру. Номинированы:
Тимоти Шаламе — "Зови меня своим именем"
Дэниэл Калуя — "Прочь"
Гэри Олдман — "Темные времена"
Дензел Вашингтон — "Роман Израэл, Esq."
Дэниэл Дэй-Льюис — "Призрачная нить"
И награду получает Гэри Олдман за роль Черчилля, ее!
#Oscars: Gary Oldman wins best lead actor for #DarkestHour https://t.co/gGUxhy6d5o pic.twitter.com/kzQ92SZQGi— Variety (@Variety) 5 марта 2018 г.
И самое время вспомнить танец - теперь победный!
Теперь награда лучшей актрисе. На "Оскар" выдвинуты:
Салли Хокинс — "Форма воды"
Фрэнсис МакДорманд — "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Марго Робби — "Тоня против всех"
Сирша Ронан — "Леди Бёрд"
Мэрил Стрип — "Секретное досье"
И награду получает Фрэнсис МакДорманд, это ее второй "Оскар"! Ранее она выиграла "Золотой глобус" и BAFTA за эту роль, так что она в клубе тех, кто побеждает по-крупному.
#Oscars: Frances McDormand wins best lead actress for 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' https://t.co/gGUxhy6d5o pic.twitter.com/BakaEFL7TF— Variety (@Variety) 5 марта 2018 г.
Итак, главная номинация - главный фильм. В ней представлены:
"Зови меня своим именем"
"Темные времена"
"Дюнкерк"
"Прочь"
"Леди Бёрд"
"Призрачная нить"
"Секретное досье"
"Форма воды"
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
И ее вручают актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти - те самые, которые вручали (и перепутали) главную награду в том году. "Ну что может пойти не так?" - спрашивает Битти.
И лучший фильм "Форма воды!" Гильермо дель Торо снова на сцене.
And the Oscar goes to... pic.twitter.com/M7o7QJKacs— The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.
И главное, конечно, - гидроцикл за самое короткое выступление выиграл художник по костюмам Марк Бриджес!
На этом моменте, когда все статуэтки (а также гидроциклы и ланчбоксы) розданы время прощаться. До следующего "Оскара", берегите себя!