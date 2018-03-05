Церемония вручения "Оскара". Онлайн

04:19

Ааа! Победил Сэм Рокуэлл! Поздравляем! Он прекрасно сыграл роль в "Трех билбордах" (прочитать текст про фильм можно тут). И раньше он получил за эту роль награды BAFTA и "Золотой глобус" - фул хаус!

Рокуэлл благодарит режиссера фильма Мартина МакДону, всю команду фильма и свою подругу. Довольно длинная речь - не получит он гидроцикл, видимо.