Гильермо дель Торо получил "Оскар" как лучший режиссер за фильм "Форма воды"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо получил "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Форма воды".

Действие в картине "Форма воды" происходит в США в 1960-х годах в эпоху "холодной войны". Главная героиня - немая уборщица Элиза, которая работает в тайной правительственной лаборатории. Ее жизнь меняется, когда она узнает о секретном эксперименте, в ходе которого в стенах лаборатории проводятся опыты над человеком-амфибией.

Также в номинации "Лучший режиссер" были представлены Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить"), Грета Гервиг ("Леди Берд"), Кристофер Нолан ("Дюнкерк"), Джордан Пил ("Прочь").

Юбилейная 90-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.