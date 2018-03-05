"Оскар" за лучшую женскую роль получила Фрэнсис МакДорманд

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль" получила Фрэнсис МакДорманд за фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Всего на 90-м "Оскаре" у фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" было семь номинаций.

Героиня фильма Милдред Хейс, через несколько месяцев после того как местная полиция не нашла убийц ее дочери, арендует на въезде в город три билборда с посланием к шерифу Уильяму Уиллоуби. Впоследствии в ситуацию оказывается втянут его заместитель, инфантильный и склонный к насилию офицер Диксон, после чего борьба между Милдред и властями города усугубляется.

В номинации также были представлены Салли Хокинс ("Форма воды"), Марго Робби ("Тони против всех"), Сирша Ронан ("Леди Берд") и Мэрил Стрип ("Секретное досье).

Юбилейная 90-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.