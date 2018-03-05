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Культура

Выставка полотен Верещагина открылась в Третьяковской галерее

Экспозиция собрала работы живописца из 24 коллекций

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Ольга Голодец и глава Минкультуры России Владимир Мединский открыли выставку "Василий Верещагин" в Третьяковской галерее.

"Я думаю, эта выставка станет значимым событием в нашем российском пространстве и она, как и предыдущие выставки, не останется незамеченной в мировом культурном событийном ряду. Все, что нас сегодня здесь окружает, с самых первых шагов создает совершенно особенную атмосферу", - сказала Голодец на церемонии открытия выставки в понедельник.

По ее словам, экспозиция картин Верещагина собрана со всего мира - из 24 коллекций из России и из-за рубежа. "Это, наверное, самая масштабная выставка Верещагина", - подчеркнула вице-премьер.

В свою очередь, Мединский отметил особое место Верещагина в русской живописи и его вклад в батальный жанр.

"Верещагин - это один из самых загадочных русских художников. Кадровый офицер, закончивший морской кадетский корпус, отказавшийся от воинской карьеры и погибший на борту военного корабля. Человек из небогатой семьи, объездивший абсолютно весь мир, и до сих пор все спорят, кто оплачивал эти поездки - военная разведка или (это были - ИФ) гонорары от продажи картин. Замечательнейший баталист, взорвавший каноны этого жанра, поставивший солдата, маленького человека главным героем своих картин, и сделавший картины удивительно проникновенными, зачастую шокирующими", - сказал Мединский.

Он добавил, что Верещагин "был пацифистом, ненавидящим войну", однако, тем не менее, в его биографии был эпизод, когда он, будучи художником, повел с оружием в руках солдат в контратаку под Самаркандом.

"Я уверен, что эта удивительная выставка, самая большая выставка Верещагина, организованная Третьяковской галереей, станет таким же громадным событием, как были выставки и Серова, и Айвазовского", - подчеркнул министр.

Для москвичей и гостей столицы выставка будет открыта 7 марта. На ней представлены все знаменитые работы художника, при этом экспозиция открывается "визитной карточкой" Верещагина - картиной "Апофеоз войны". Помимо полотен, гости могут ознакомиться с другими экспонатами - русскими знаменами, мундирами и вооружением конца XIX века, мозаиками из Самарканда, японскими кимоно, а также документами и фотографиями из личного архива В.Верещагина.

Теги: Василий Верещагин, Москва
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