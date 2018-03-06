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"Аритмия" стала лидером по числу номинаций на премию "Ника"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Фильм "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова стал лидером по количеству номинаций на премию "Ника".

Картина фигурирует в семи номинациях, у "Нелюбви" Андрея Звягинцева шесть номинаций, у "Тесноты" Кантемира Балагова - пять.

В категории "Лучший игровой фильм" представлены "Аритмия", "Нелюбовь", "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов", "Салют-7", "Теснота", "Холодное танго". За звание лучшего режиссёра будут бороться Звягинцев, Хлебников и Балагов.

В категории "Лучшая сценарная работа" представлены "Теснота", "Аритмия", "Нелюбовь".

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На звание "Открытие года" претендуют Балагов, Александр Хант и Кирилл Плетнёв.

Лучшим актёром может стать Валерий Маслов ("Турецкое седло"), Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов"), Александр Яценко ("Аритмия"). Лучшей актрисой - Ирина Горбачева ("Аритмия"), Дарья Жовнер ("Теснота"), Марина Неелова ("Карп отмороженный").

В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" представлены Сергей Гармаш ("Холодное танго"), Владимир Ильин ("Время первых"), Максим Лагашкин ("Аритмия"). Лучшей актрисой второго плана может стать Валентина Теличкина ("Большой") или Алиса Фрейндлих (за роли в фильмах "Большой" и "Карп отмороженный").

Фильм Виталия Манского "Родные" производства Латвии, Эстонии, Украины представлен в категории "Лучший фильм стран СНГ и Балтии". Вместе с ним на "Нику" претендуют картины из Казахстана, Молдавии, Грузии, Киргизии.

Лента "Матильда" Алексея Учителя представлена в номинациях "Лучшая работа художника" и "Лучшая работа художника по костюмам".

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. В настоящее время президентом премии является режиссёр Андрей Кончаловский, первым президентом Академии - Алексей Баталов.

Победители определяются тайным голосованием членов Академии кинематографических искусств.

Ранее "Аритмия" выиграла главный приз фестиваля "Кинотавр".

Теги: Аритмия, Ника
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