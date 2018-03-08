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Культура

Спиваков даст концерт в честь 100-летия возвращения Москве статуса столицы

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Виолончелист Нарек Ахназарян и Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова выступят на сцене Московского международного Дома музыки 10 марта. Концерт будет посвящен 100-летию возвращения Москве статуса столицы.

Как сообщает пресс-служба ММДМ, в этот вечер в Светлановском зале прозвучат сочинения российских композиторов, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Москвой - Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича, в том числе увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" и 9-я симфония.

Виолончелист-виртуоз Нарек Ахназарян сотрудничает с ведущими оркестрами и дирижерами, выступает в крупнейших залах мира, а международную известность он приобрел после победы на XIV Международном конкурсе имени Петра Чайковского в 2011 году. Газета Daily Telegraph охарактеризовала его игру как "удивительное сочетание техники и музыкальности", а Washington Post отозвалась о нем как о "зрелом феномене".

Теги: Москва, ММДМ, Владимир Спиваков, Нарек Ахназарян
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