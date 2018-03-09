В Новосибирске откроется пятый Транссибирский Арт-Фестиваль

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Легендарный музыкант, обладатель Grammy Кент Нагано откроет в Новосибирске пятый Транссибирский Арт-Фестиваль в пятницу, сообщает пресс-служба Новосибирской государственной филармонии.

Отмечается, что в 2014-м году именно этот дирижер провел концерт-открытие первого фестиваля.

"9 марта в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Кента Нагано в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца прозвучит симфоническая поэма Рихарда Штрауса "Так говорил Заратустра"", - говорится в сообщении.

Художественный руководитель проекта, знаменитый скрипач Вадим Репин исполнит вместе с коллективом "Концерт для скрипки с оркестром" Макса Бруха.

Фантазия для фортепиано хора и оркестра Людвига ван Бетховена прозвучит в исполнении Константина Лифшица, оркестра и Новосибирской хоровой капеллы.

Нагано - один из самых заметных и влиятельных мировых дирижеров. С 2015 года он занимает пост художественного руководителя и главного дирижера Гамбургской государственной оперы. В 2006-2013 годах он возглавлял Баварскую государственную оперу в Мюнхене, где под его управлением шли оперы Мусоргского, Моцарта, Чайковского, Штрауса, Пуленка, Мессиана, Вагнера, Джорджа Бенджамина.

Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, пройдут с марта по июль 2018 года. Российская часть фестиваля продлится с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару. Зарубежная часть маршрута пройдет в США и Японии в июне и июле.

Первый Транссибирский Арт-Фестиваль, прошедший в марте-апреле 2014 года, был посвящен памяти дирижера Арнольда Каца, создавшего в 1956 году Новосибирский академический симфонический оркестр и руководившего им до ухода из жизни в 2007 году