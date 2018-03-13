Культура

Табакова похоронят рядом с Броневым и Зельдиным

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова, ушедшего из жизни на 83-м году жизни, похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища в Москве.

"На Центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с местом, где будет упокоен Табаков, находятся могилы народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также народного художника СССР Ильи Глазунова", - сообщили "Интерфаксу" в московской мэрии во вторник.

Табаков скончался в московской больнице 12 марта. Церемония прощания с артистом пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова.

Он родился 17 августа 1935 года в Саратове. Окончил Школу-студию МXАТ в 1957 году.

В 1956 году Табаков стал одним из основателей и ведущиx актеров Московского театра "Современник", в 1971-1976 годах был директором этого театра. В июне 2000 года стал художественным руководителем МXАТ имени Чеxова, с января 2004 года исполнял и обязанности директора театра.

В кино Табаков дебютировал в роли Саши в фильме Михаила Швейцера "Саша вступает в жизнь" (1956). Всего в театре, в кино, на радио и телевидении сыграл около 200 ролей.

Среди основных работ в кино: "Война и Мир", "Гори, гори, моя звезда", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ширли-Мырли" и многие другие.

В 1987 году в Москве официально открылась театр-студия под руководством Табакова, получившая название "Табакерка", хотя основана она была почти 10 лет назад.

Олег Табаков - народный артист СССР, лауреат Госпремий СССР и РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Ушел из жизни Олег Табаков

13 фотографий
Актер, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков в сцене из спектакля &quot;Дракон&quot; режиссера Константина Богомолова. 2017 год.Игорь Верник и Олег Табаков на сцене МХТ им. А.П. Чехова. 2017 год.Актер Олег Табаков в роли Старейшины во время съемок фильма &quot;Тот еще Карлосон!&quot; режиссера Андреасяна. 2011 год.Сергей Безруков и Олег Табаков в сцене из спектакля &quot;Безумный день, или Женитьба Фигаро&quot;. 2009 год.С Эмилией Спивак в сцене из фильма &quot;Статский советник&quot; по роману Бориса Акунина. 2005 год.Олег Табаков и Марина Зудина. 1994 год.
Актер, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков в сцене из спектакля &quot;Дракон&quot; режиссера Константина Богомолова. 2017 год.
Теги: Олег Табаков
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