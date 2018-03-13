Табакова похоронят рядом с Броневым и Зельдиным

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова, ушедшего из жизни на 83-м году жизни, похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища в Москве.

"На Центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с местом, где будет упокоен Табаков, находятся могилы народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также народного художника СССР Ильи Глазунова", - сообщили "Интерфаксу" в московской мэрии во вторник.

Табаков скончался в московской больнице 12 марта. Церемония прощания с артистом пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова.

Он родился 17 августа 1935 года в Саратове. Окончил Школу-студию МXАТ в 1957 году.

В 1956 году Табаков стал одним из основателей и ведущиx актеров Московского театра "Современник", в 1971-1976 годах был директором этого театра. В июне 2000 года стал художественным руководителем МXАТ имени Чеxова, с января 2004 года исполнял и обязанности директора театра.

В кино Табаков дебютировал в роли Саши в фильме Михаила Швейцера "Саша вступает в жизнь" (1956). Всего в театре, в кино, на радио и телевидении сыграл около 200 ролей.

Среди основных работ в кино: "Война и Мир", "Гори, гори, моя звезда", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ширли-Мырли" и многие другие.

В 1987 году в Москве официально открылась театр-студия под руководством Табакова, получившая название "Табакерка", хотя основана она была почти 10 лет назад.

Олег Табаков - народный артист СССР, лауреат Госпремий СССР и РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".