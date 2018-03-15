Более 40 российских фильмов были представлены на Европейском кинорынке в Берлине

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - На стенде Роскино в рамках Европейского кинорынка EFM (European Film Market) на 68-м Берлинале были представлены проекты более 25 российских компаний, более 40 российских фильмов и обновленный каталог Doors to Russian Cinema.

"Для России этот Берлинале стал успешным и с точки зрения присутствия наших фильмов на фестивале, которое не осталось незамеченным, и с точки зрения кинорынка. Все, без исключения, компании, представленные на стенде Роскино, подтвердили, что благодаря системной работе по продвижению, внимание к нашим фильмам обеспечено, что сказывается и на улучшении финансовых показателей по продажам", - заявила гендиректор Роскино Екатерина Мцитуридзе, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы компании, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

На стенде Роскино в рамках EFM впервые была открыта специальная площадка Московской Кинокомиссии. По итогам встреч ряд зарубежных продюсеров и представителей киностудий уже запланировали свой визит в Москву для изучения российского рынка и кинолокаций. Среди них - канадская, французская, итальянская организации.

"Что касается Московской Кинокомиссии, мы довольны работой нашей интернациональной команды, каждый из членов которой в Берлине провёл десятки встреч, чтобы объяснить международным производителям контента, продюсерам, исполнительным продюсерам, преимущества съёмок в Москве. (...) Мы только в начале пути, который другие города прошли много лет назад, но интерес, благодаря нашей PR работе уже ощутим", - отметила Мцитуридзе.

Ранее при содействии Кинокомиссии было снято несколько сцен сериала "МакМафия" (McMafia), проекта BBC и AMC. Его продюсер Пол Ричи поделился опытом съемок в Москве, и заметил, что создатели планируют продолжить съемки новых сезонов и воспользоваться услугами Кинокомиссии - от подбора российских актеров со знанием английского до всех процессов организации съемок в ключевых локациях столицы.

Кроме того, на стенде Роскино кинокомпания "Централ Партнершип" и дистрибуционная компания Аirmita Culture Development Co. договорились о прокате фильма "Движение вверх" в Китае. Также была подписала сделка о продаже прав на прокат картины в Испании.

Продюсерский центр Дмитрия Рудовского и Федора Бондарчука Art Pictures Studio представил фильм "Лёд", который, помимо России, уже вышел в Германии, Франции, Швейцарии, странах Балтии. На кинорынке в Берлине компанией получены предложения от Франции и Венгрии, готовится сделка с прокатчиками из Латинской Америки. Завершаются переговоры с Канадой, Испанией, Германией, Южной Кореей и Японией.

В рамках берлинского кинорынка прошел премьерный показ спродюсированного Тимуром Бекмамбетовым анимационного документального фильма культового грузинского художника Резо Габриадзе "Знаешь, мама, где я был?".

"Союзмультфильм" впервые представил международным профессионалам полнометражный анимационный фильм "Гофманиада", международные продажи продолжились на стенде компании Роскино. Отмечается, что большой интерес к проекту проявили представители международных фестивалей, кинокомпании Азии. В настоящее время киностудия находится в стадии переговоров с французскими и немецкими дистрибьюторами.

Исторический экшн "Тобол" представила компания All Media, а также продолжила продажи драмы, основанной на реальных событиях, "Собибор" с Константином Хабенским и Кристофером Ламбертом (им заинтересовались компании Бенилюкса, Венгрии и Болгарии), а также триллера "Селфи".

Компания Wizart представила анимационный фильм "Снежная королева: Зазеркалье" (права на показ были приобретены на территорию Франции и франкоязычных стран) и продолжение франшизы, новый фильм "Волки и овцы-2", режиссер Михаил Бабенко. Обе картины будут показаны в США, ЮАР, Турции и на Ближнем Востоке.

Группа компаний "Планета Информ" представила как уже знакомые зарубежным дистрибьюторам проекты "Кома", "Скиф", "Робо", так и новые фильмы - "Фото на память" и "Непрощенный". Фильм "Скиф" продан на территории Великобритании, Ирландии, США. По "Невесте", ранее проданной почти на все страны мира, подписана сделка с Южной Кореей. Помимо этого, "Защитники" были куплены на страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Компания Russian World Vision представила зарубежным закупщикам историческую картину "Первые". Уже ведутся переговоры о продаже прав на фильм в Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию и ряд других стран. Права на военный фильм "Танкисты" уже проданы на немецко- и франкоговорящие территории, страны Скандинавии, Японию и Южную Корею.

Роскино на EFM удалось договорится о реализации всех прав (кроме кинотеатральных) на фильм "Детки напрокат" в Китае, отметили в пресс-службе.

Фильм "28 панфиловцев", который уже продан на большое количество территорий, планируют показать в Иране.

Ключевым проектом продаж кинокомпаний "Марс Медиа" и "Амедиа Продакшн" на Европейском кинорынке стал военно-приключенческий экшн "Т-34". На текущий момент на финальной стадии согласования сделки с дистрибьюторами Южной Кореи, Франции, Прибалтики, Германии. Интерес к картине есть в Китае, Японии, Скандинавии, Испании, Италии, Восточной Европе.

В этом году на Берлинале было аккредитовано более 21 тыс. участников из более 130 стран мира, всего на киносмотры было продано более 330 тыс. билетов. Кинорынок EFM также превысил показатели прошлого года - было зарегистрировано более 10 тыс. посетителей из 112 стран мира.