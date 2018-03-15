Главные новости
В РоссииПутин лично приказал начать штурм захваченного театрального центра на ДубровкеВ РоссииПамфилова назвала выборы-2018 величайшими по значимостиВ РоссииОпасные производства решили не закрывать на время ЧМ-2018
Культура

Более 40 российских фильмов были представлены на Европейском кинорынке в Берлине

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - На стенде Роскино в рамках Европейского кинорынка EFM (European Film Market) на 68-м Берлинале были представлены проекты более 25 российских компаний, более 40 российских фильмов и обновленный каталог Doors to Russian Cinema.

"Для России этот Берлинале стал успешным и с точки зрения присутствия наших фильмов на фестивале, которое не осталось незамеченным, и с точки зрения кинорынка. Все, без исключения, компании, представленные на стенде Роскино, подтвердили, что благодаря системной работе по продвижению, внимание к нашим фильмам обеспечено, что сказывается и на улучшении финансовых показателей по продажам", - заявила гендиректор Роскино Екатерина Мцитуридзе, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы компании, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

На стенде Роскино в рамках EFM впервые была открыта специальная площадка Московской Кинокомиссии. По итогам встреч ряд зарубежных продюсеров и представителей киностудий уже запланировали свой визит в Москву для изучения российского рынка и кинолокаций. Среди них - канадская, французская, итальянская организации.

"Что касается Московской Кинокомиссии, мы довольны работой нашей интернациональной команды, каждый из членов которой в Берлине провёл десятки встреч, чтобы объяснить международным производителям контента, продюсерам, исполнительным продюсерам, преимущества съёмок в Москве. (...) Мы только в начале пути, который другие города прошли много лет назад, но интерес, благодаря нашей PR работе уже ощутим", - отметила Мцитуридзе.

Ранее при содействии Кинокомиссии было снято несколько сцен сериала "МакМафия" (McMafia), проекта BBC и AMC. Его продюсер Пол Ричи поделился опытом съемок в Москве, и заметил, что создатели планируют продолжить съемки новых сезонов и воспользоваться услугами Кинокомиссии - от подбора российских актеров со знанием английского до всех процессов организации съемок в ключевых локациях столицы.

Кроме того, на стенде Роскино кинокомпания "Централ Партнершип" и дистрибуционная компания Аirmita Culture Development Co. договорились о прокате фильма "Движение вверх" в Китае. Также была подписала сделка о продаже прав на прокат картины в Испании.

Продюсерский центр Дмитрия Рудовского и Федора Бондарчука Art Pictures Studio представил фильм "Лёд", который, помимо России, уже вышел в Германии, Франции, Швейцарии, странах Балтии. На кинорынке в Берлине компанией получены предложения от Франции и Венгрии, готовится сделка с прокатчиками из Латинской Америки. Завершаются переговоры с Канадой, Испанией, Германией, Южной Кореей и Японией.

В рамках берлинского кинорынка прошел премьерный показ спродюсированного Тимуром Бекмамбетовым анимационного документального фильма культового грузинского художника Резо Габриадзе "Знаешь, мама, где я был?".

"Союзмультфильм" впервые представил международным профессионалам полнометражный анимационный фильм "Гофманиада", международные продажи продолжились на стенде компании Роскино. Отмечается, что большой интерес к проекту проявили представители международных фестивалей, кинокомпании Азии. В настоящее время киностудия находится в стадии переговоров с французскими и немецкими дистрибьюторами.

Исторический экшн "Тобол" представила компания All Media, а также продолжила продажи драмы, основанной на реальных событиях, "Собибор" с Константином Хабенским и Кристофером Ламбертом (им заинтересовались компании Бенилюкса, Венгрии и Болгарии), а также триллера "Селфи".

Компания Wizart представила анимационный фильм "Снежная королева: Зазеркалье" (права на показ были приобретены на территорию Франции и франкоязычных стран) и продолжение франшизы, новый фильм "Волки и овцы-2", режиссер Михаил Бабенко. Обе картины будут показаны в США, ЮАР, Турции и на Ближнем Востоке.

Группа компаний "Планета Информ" представила как уже знакомые зарубежным дистрибьюторам проекты "Кома", "Скиф", "Робо", так и новые фильмы - "Фото на память" и "Непрощенный". Фильм "Скиф" продан на территории Великобритании, Ирландии, США. По "Невесте", ранее проданной почти на все страны мира, подписана сделка с Южной Кореей. Помимо этого, "Защитники" были куплены на страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Компания Russian World Vision представила зарубежным закупщикам историческую картину "Первые". Уже ведутся переговоры о продаже прав на фильм в Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию и ряд других стран. Права на военный фильм "Танкисты" уже проданы на немецко- и франкоговорящие территории, страны Скандинавии, Японию и Южную Корею.

Роскино на EFM удалось договорится о реализации всех прав (кроме кинотеатральных) на фильм "Детки напрокат" в Китае, отметили в пресс-службе.

Фильм "28 панфиловцев", который уже продан на большое количество территорий, планируют показать в Иране.

Ключевым проектом продаж кинокомпаний "Марс Медиа" и "Амедиа Продакшн" на Европейском кинорынке стал военно-приключенческий экшн "Т-34". На текущий момент на финальной стадии согласования сделки с дистрибьюторами Южной Кореи, Франции, Прибалтики, Германии. Интерес к картине есть в Китае, Японии, Скандинавии, Испании, Италии, Восточной Европе.

В этом году на Берлинале было аккредитовано более 21 тыс. участников из более 130 стран мира, всего на киносмотры было продано более 330 тыс. билетов. Кинорынок EFM также превысил показатели прошлого года - было зарегистрировано более 10 тыс. посетителей из 112 стран мира.

Теги: Роскино
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Режиссер фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Квинихидзе скончался в ПетербургеРежиссер фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Квинихидзе скончался в Петербурге
Леонид Квинихидзе умер в больнице на 81-м году жизниПодробнее
 Директор "Современника" дал объяснения по поводу скандального выступления Ефремова в СамареДиректор "Современника" дал объяснения по поводу скандального выступления Ефремова в Самаре
К спектаклю "Не становись чужим" не были подготовлены ни сцена, ни зрители, а сам актер отвечал им в образе своего героя, считает Игорь ПоповПодробнее
 Умер Олег ТабаковУмер Олег Табаков
Художественному руководителю "Табакерки" было 82 годаПодробнее
 Министр культуры Самарской области назвал безобразным поведение Михаила ЕфремоваМинистр культуры Самарской области назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
Сергей Филиппов сообщил, что был на спектакле "Современника", который вызвал возмущение зрителейПодробнее
Юрий Бутусов покинул пост худрука театра им.ЛенсоветаЮрий Бутусов покинул пост худрука театра им.Ленсовета
По словам режиссера, новая система управления театром превращает его работу в фикциюПодробнее
 Борис Гребенщиков перенес концерты на лето из-за болезниБорис Гребенщиков перенес концерты на лето из-за болезни
В начале марта музыкант был госпитализирован в ПетербургеПодробнее
 У Фрэнсис МакДорманд украли "Оскар"У Фрэнсис МакДорманд украли "Оскар"
Вора задержали, когда он позировал со статуэткой, выдавая ее за своюПодробнее
 "Оскар"-2018: Ожидаемое распределение наград и триумф "Формы воды""Оскар"-2018: Ожидаемое распределение наград и триумф "Формы воды"
Большая победа Гильермо дель Торо, награды Гэри Олдмана и Фрэнсис МакДорманд и неотмеченная "Нелюбовь"Подробнее
 "Форма воды" Гильермо дель Торо победила в главной номинации "Оскара""Форма воды" Гильермо дель Торо победила в главной номинации "Оскара"
Всего лента мексиканского режиссера получила четыре статуэткиПодробнее
 Гэри Олдман получил "Оскар" за лучшую мужскую рольГэри Олдман получил "Оскар" за лучшую мужскую роль
Свою первую награду Американской киноакадемии актер получил за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Олегом Табаковым8 фото
15 марта
Прощание с Олегом Табаковым
Фотохроника 14 марта6 фото
14 марта
Фотохроника 14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото
14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин лично приказал начать штурм захваченного театрального центра на ДубровкеВ РоссииПамфилова назвала выборы-2018 величайшими по значимостиВ РоссииОпасные производства решили не закрывать на время ЧМ-2018В миреГосдеп США осудил визит Путина в КрымВ миреПостпред РФ при ООН назвал покушение на Скрипаля невыгодным для РоссииВ РоссииУчастники предвыборных теледебатов довели до слез Ксению Собчак

Париж согласился с выводом Лондона об ответственности РФ за отравление Скрипаля

Лондон не будет передавать РФ образцы отравившего Скрипаля вещества

Как заявил глава МИД Великобритании, образец будет передан в ОЗХО для исследования Подробнее

"АвтоВАЗ" начал выпуск лифтбэка Lada Granta в Тольятти

Памфилова назвала выборы-2018 величайшими по значимости

Памфилова назвала выборы-2018 величайшими по значимостиГлава ЦИК пообещала обеспечить свободное и осознанное волеизъявление всех граждан Подробнее

Оппозиционные активисты в СЗФО сообщили о задержаниях и арестах за участие в акции 28 января

Россия сохранила 63-е место в рейтинге ФИФА

Россия сохранила 63-е место в рейтинге ФИФАВо главе рейтинга продолжает находиться национальная команда Германии Подробнее

Михаил Ковальчук стал руководителем научных проектов военного технополиса "Эра"

Более 40 российских фильмов были представлены на Европейском кинорынке в Берлине

На корвете "Сообразительный" во время выхода в море пропал член экипажа

Бродячие собаки покусали ребенка в Омске

МЭА повысило прогноз глобального спроса на нефть на 2018г на 90 тыс. б/с, до 99,3 млн б/с

В аэропорту Якутска собрали все выпавшие с борта самолета драгоценные слитки

Представители горнодобывающей компании пояснили, что на ВПП оказались слитки Доре - сплав золота и серебра Подробнее

Подсудимый выпрыгнул с четвертого этажа новосибирского суда после оглашения приговора

Допрос экс-президента Южной Кореи Ли Мён Бака продлился более 20 часов

Вдовы баскетболистов проиграли суд со студией Михалкова из-за фильма "Движение вверх"

Из Восточной Гуты в четверг удалось вывести более 350 мирных жителей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru