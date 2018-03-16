Стали известны некоторые номинанты на премию "Большая книга"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Стали известны имена нескольких номинантов книжной премии "Большая книга".

В пресс-службе премии "Интерфаксу" сообщили в пятницу, что среди номинированных авторов - Эдуард Лимонов, Виктор Пелевин, Павел Пепперштейн, Дмитрий Быков, Борис Минаев, а также Максим Кантор, Мария Степанова, Марина Вишневецкая, Дмитрий Глуховский, Александр Проханов, Андрей Волос, Марина Москвина и многие другие.

"Всего на соискание премии выдвинуто 277 рукописей и книг. В апреле Совет экспертов "Большой книги" под руководством Михаила Бутова объявит длинный список, а в конце мая на традиционном литературном обеде станут известны имена финалистов премии", - отметили в пресс-службе.

"Большая книга" была основана в 2005 году. Общий призовой фонд премии - 5,5 млн руб. Победителей определяет жюри - Литературная академия.