Главные новости
В РоссииСКР возбудил дела о покушении на Юлию Скрипаль и убийстве ГлушковаСпортЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФАВ миреМеркель исключила бойкот ЧМ по футболу в России странами ЕС
Культура

Умер режиссер Александр Павловский

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В пятницу в возрасте 70 лет скончался режиссер Александр Павловский.

"16 марта 2018 года на 71-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России режиссера игрового кино Павловского Александра Ильича", - говорится в сообщении Союза кинематографистов России, размещенном на его сайте.

Павловский родился в 1947 году в Одессе. С 1971 года был режиссером-постановщиком Одесской киностудии, в 1990-х являлся художественным руководителем киностудии "Аркадия" и главным режиссером Одесского шоу-карнавала "Юморина". С 2000 года работал на различных московских студиях.

В числе фильмов Павловского - "Счастливый Кукушкин", "Ар-хи-ме-ды!", "Трест, который лопнул" и другие. Кроме того, он снимал короткометражные фильмы для детского юмористического киножурнала "Ералаш".

Теги: Александр Павловский
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
Элис Купер: современные музыканты слишком политкорректныЭлис Купер: современные музыканты слишком политкорректны
Американский "король ужаса" раскрыл секрет успешной работы с Джонни Деппом и Джо Перри в составе группы Hollywood VampiresПодробнее
 "Леди Берд": Птица высокого полета"Леди Берд": Птица высокого полета
В российский прокат вышел режиссерский дебют Греты ГервигПодробнее
 Режиссер фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Квинихидзе скончался в ПетербургеРежиссер фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Квинихидзе скончался в Петербурге
Леонид Квинихидзе умер в больнице на 81-м году жизниПодробнее
 Директор "Современника" дал объяснения по поводу скандального выступления Ефремова в СамареДиректор "Современника" дал объяснения по поводу скандального выступления Ефремова в Самаре
К спектаклю "Не становись чужим" не были подготовлены ни сцена, ни зрители, а сам актер отвечал им в образе своего героя, считает Игорь ПоповПодробнее
Умер Олег ТабаковУмер Олег Табаков
Художественному руководителю "Табакерки" было 82 годаПодробнее
 Министр культуры Самарской области назвал безобразным поведение Михаила ЕфремоваМинистр культуры Самарской области назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
Сергей Филиппов сообщил, что был на спектакле "Современника", который вызвал возмущение зрителейПодробнее
 Юрий Бутусов покинул пост худрука театра им.ЛенсоветаЮрий Бутусов покинул пост худрука театра им.Ленсовета
По словам режиссера, новая система управления театром превращает его работу в фикциюПодробнее
 Борис Гребенщиков перенес концерты на лето из-за болезниБорис Гребенщиков перенес концерты на лето из-за болезни
В начале марта музыкант был госпитализирован в ПетербургеПодробнее
 У Фрэнсис МакДорманд украли "Оскар"У Фрэнсис МакДорманд украли "Оскар"
Вора задержали, когда он позировал со статуэткой, выдавая ее за своюПодробнее
 "Оскар"-2018: Ожидаемое распределение наград и триумф "Формы воды""Оскар"-2018: Ожидаемое распределение наград и триумф "Формы воды"
Большая победа Гильермо дель Торо, награды Гэри Олдмана и Фрэнсис МакДорманд и неотмеченная "Нелюбовь"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 марта6 фото
15 марта
Фотохроника 15 марта
Прощание с Олегом Табаковым10 фото
15 марта
Прощание с Олегом Табаковым
Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото
14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В РоссииСКР возбудил дела о покушении на Юлию Скрипаль и убийстве ГлушковаСпортЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФАВ миреМеркель исключила бойкот ЧМ по футболу в России странами ЕСВ РоссииПутин поручил разработать указ о национальных целях развития России до 2024 годаЭкономикаПотери россиян от досрочной смены пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублейСпортУ Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена

В Подмосковье арестован грузинский криминальный авторитет Гога Потийский

На Украине назначен командующий объединенными силами в Донбассе

Источник сообщил о продлении на два года испытаний тяжелой ракеты "Ангара"

Переживший падение с высоты акробат цирка Мстислава Запашного вышел из комы

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

Путин подчеркнул необходимость разъяснительной работы с родителями о вакцинации

Мемориальная табличка памяти Немцова открыта в Москве

СКР возбудил уголовное дело о покушении на Юлию Скрипаль

СКР возбудил уголовное дело о покушении на Юлию СкрипальТакже заведено дело об убийстве соратника Березовского Николая Глушкова Подробнее

Мосгорсуд 12 апреля рассмотрит жалобу на приговор Улюкаеву

Режиссера Квинихидзе похоронили на Шушарском кладбище в Петербурге

Меркель исключила бойкот ЧМ по футболу в России странами ЕС

Меркель исключила бойкот ЧМ по футболу в России странами ЕСКанцлер Германии заявила, что Евросоюз должен продолжать контакты с РФ, несмотря на происшествие со Скрипалем Подробнее

В МИД РФ осудили шествие эсэсовских легионеров в Риге

В ЦБ обвинили Росстат в занижении динамики реальных доходов населения РФ

Провал грунта произошел на Краснохолмской набережной в Москве

Структура Ротенберга не смогла оспорить решение думы Асбеста по сурьмяному заводу

Порошенко побывал в двух селах на линии соприкосновения в Донбассе

Умер режиссер Александр Павловский

Саратовский завод стройматериалов задолжал работникам более 11 млн рублей

Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор националисту Поткину на 28 марта

Группа "Пикник" попала в ДТП во Владимирской области

В Мадриде в ночных беспорядках из-за смерти мигранта пострадали десятки людей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru