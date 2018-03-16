Режиссера Квинихидзе похоронили на Шушарском кладбище в Петербурге

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге похоронили режиссера Леонида Квинихидзе, умершего на 81-м году жизни.

Как сообщает пресс-служба киностудии "Ленфильм", прощание с режиссером состоялось в морге Покровской больницы в пятницу. Похоронен он на Шушарском кладбище.

Как сообщалось, Квинихидзе скончался 13 марта в Петербурге.

Квинихидзе родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде, в 1961 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Он снимал хроникальные фильмы на Центральном телевидении, Центральной студии документальных фильмов и студии "Ленкинохроника".

Также Квинихидзе работал режиссером-постановщиком на киностудии "Ленфильм", главным режиссером, художественным руководителем Московского Государственного театра "Мюзик-холл", а впоследствии Крымского, Санкт-Петербургского и Хабаровского музыкальных театров.

Наибольшую известность Квинихидзе принесли его музыкальные фильмы: "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня", "Шляпа" и "Мэри Поппинс, до свидания".