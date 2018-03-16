Переживший падение с высоты акробат цирка Мстислава Запашного вышел из комы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пострадавшего акробата цирка Мстислава Запашного Антона Мартынова перевезут из Элисты в больницу Ростова-на-Дону на реанимационном автомобиле, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев.

"Да, Антон вышел из комы, состояние у него еще туманное, но он уже узнает людей, его мама и жена сейчас рядом с ним. Его перевели в обычную палату, в ближайшее время собираются перевезти Антона из Элисты в больницу Ростова-на-Дону на реанимобиле", - сказал Гаджиев.

Ранее сообщалось, что акробат Мартынов пострадал во время выступления в "Ойрат-Арене" в Элисте и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По информации представителей цирка, падение артиста произошло из-за срыва карабина.