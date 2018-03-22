Рисовать и властвовать

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Парижский Салон рисунка (Salon du Dessin), в 27-й раз открывшийся во французской столице, продемонстрировал свою космополитичность и избирательность.

Под сводами бывшей Парижской фондовой биржи, дворца Броньяр, 39 галерей из Франции, США, Швейцарии, Германии, Великобритании и других стран представили авторскую графику именитых художников от эпохи Ренессанса до XX века.

Коллекционеры и ценители прекрасного найдут работы на самый взыскательный вкус. Экспоненты максимально широко демонстрируют разнообразие техник, стилей и направлений мастеров нескольких веков.

Публика увидит не только произведения таких известных авторов, как Пабло Пикассо, Василий Кандинский, Клод Моне, Густав Доре, но и работы не очень популярных среди широкой аудитории художников.

Особое место среди авторов занимает горячо любимый французами Виктор Гюго. Многие галереи выставили на своих стендах работы писателя, большая часть произведений которого была написана чернилами и карандашами в период с 1848 года по 1851 год.

Например, лионская Galerie Michel Descours показывает "Chateau fantastique" с окруженным стенами городом (оценочная стоимость 180 тыс. евро), также выставлены "L'Hermitage (Jersey)", "Marine avec barque"(у парижской галереи De Bauser). А галерея Talabardon & Gautier представила "Souvenir de Belgique" (640 тыс. евро). Предполагается, что автор "Собора Парижской Богоматери" нарисовал эту гравюру около 1850 года, впечатленный своей первой поездкой по железной дороге. Специалисты затрудняются идентифицировать какое именно место изобразил Гюго, но склоняются к тому, что это вид, открывающийся по ходу поезда из Франции.

Эта же галерея выставила рисунок "Partie de la place du marche de Marigny" Шарля-Никола Кушана, который по просьбе маркизы Помпадур учил рисунку ее брата, маркиза Мариньи. На графическом листе (оценивающемся в 44 тыс. евро) изображен вид из замка, в котором учитель и ученик останавливались на пути в Италию.

По сравнению с предыдущими изданиями Салона, в этот раз дополнительные акценты были сделаны на мастерах XIX, XX веков. Например, еще одними популярными авторами на смотре стали Пабло Пикассо и Сальвадор Дали. Одна из работ последнего, акварель "Allegorie, etude pour la robe de Gala posant en Madone", представлена на стенде Helene Bailly (100-150 тыс. евро).

Что касается "российского присутствия", то это, среди прочих, основатель мистического реализма Павел Челищев у американской Pandora Old Masters. На стенде представлены два графических листа мастера, один из которых носит название "Interior landscape III - Skull". Каждая из работ оценивается в 16 тыс. евро.

Кроме этого, выставлен абстрактный рисунок Василия Кандинского без названия, созданный в так называемый период "Баухауза" в 1925 году, представила Galerie des Modernes.

На стенде парижской Brame&Lorenceau показана гуашь Андрея Ланского 1957-1958 года с эстимейтом в 20 тыс. евро.

Не обделили на Салоне вниманием творчество Эжена Делакруа, Джованни Батиста Тьеполо, Помпео Батони, Франческо Пармиджанино, Фернана Леже, Альбера Марке, Пауля Клее, Ле Корбюзье, Анри Тулуз-Лотрека. Цены на работы последнего достигают 150-240 тыс. евро.

Другими жемчужинами смотра стали работы британских художников. Их во всем разнообразии представила Lowell Libson & Johnny Yorker Ltd. Среди них работы Уильяма Тёрнера "Сена. Вид с острова Сите", которая была написана около 1803 года и оценивается в 40 тыс. фунтов, а также гравюра с видом на реку Уошберн (200 тыс. евро). Кроме этого, на стенде полотна Томаса Джонса "Вид на виа Номентана" (эстимейт - 270 тыс. евро), Джона Констебла (200 тыс. евро) и других.

Салон рисунка продлится до 26 марта.