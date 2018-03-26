Южная Корея решила отправить исполнителя Gangnam Style на гастроли в КНДР

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сеул стремится организовать выступления в Пхеньяне южнокорейского рэпера PSY, ставшего известным во всем мире благодаря хиту Gangnam Style, сообщают в понедельник СМИ Южной Кореи.

По данным их источников в южнокорейском правительстве, PSY может выступить на концертах с участием артистов из Южной Кореи, которые пройдут в столице КНДР с 31 марта по 3 апреля.

PSY стал всемирно известным в 2012 году. Тогда видеоклип его песни Gangnam Style набрало более 1,5 млрд просмотров на YouTube, став самым просматриваемым роликом за всю историю этой платформы.

Ранее сообщалось, что на гастроли в Северную Корею отправится группа из 160 южнокорейских артистов, в том числе популярная поп-группа Red Velvet, а также певица Сохен.

Решение об отправке южнокорейской труппы в КНДР последовало после того, как в феврале в рамках договоренностей между Сеулом и Пхеньяном северокорейские артисты выступили с концертами в Южной Корее.

Гастроли артистов из Южной Кореи пройдут в столице КНДР в преддверии запланированного межкорейского саммита с участием лидеров двух корейских государств.