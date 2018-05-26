Суд отложил вопрос об аресте повредившего картину в Третьяковке мужчины

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания мужчины, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее в Москве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: отложить рассмотрение ходатайства дознания об избрании в отношении Подпорина меры пресечения в виде заключения под стражу, продлить срок задержания Подпорина на 72 часа", - говорится в решении суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты Игоря Подпорина, которая просила отложить заседание для сбора характеризующих подозреваемого материалов.

Заседания по рассмотрению ходатайства дознания суд назначил на 29 мая в 14:00.

Как следует из материалов дела, Подпорин подозревается по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

По мнению дознания, находясь на свободе, мужчина, не имеющей постоянного места жительства в московском регионе и работы, может скрыться от следствия и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Также дознаватель пояснила, что у Подпорина не было обнаружено никаких документов, кроме водительских прав, по которым и была установлена его личность.

Сам Подпорин рассказал, что он уроженец Дагестана 1981 года рождения, в Москву приехал из Воронежской области, а последние полгода не работает, поскольку ухаживает за родителями. "Документы есть, паспорт подвезет брат", - уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, повредившего картину Репина в Третьяковке: металлическим столбиком ограждения он разбил стекло картины и повредил полотно.

В пресс-службе музея в субботу сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.

Сам мужчина рассказал, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки.

Историческая справка: Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") была написана Ильей Репиным в 1883-1885 годы. Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки. Ранее, более 100 лет назад, картина уже подвергалась нападению. 16 января 1913 года картина пострадала от трех ударов ножом, которые нанес двадцатидевятилетний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображенных художнику пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал и сам Репин, и попечитель Третьяковской галереи, художник Игорь Грабарь. После покушения на картину в 1913 году картина находится под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранится под стеклом. С момента приобретения картина "Иван Грозный и сын его Иван..." постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки.



