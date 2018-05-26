Повредивший полотно Репина мужчина заявил, что картина возмутила его

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Игорь Подпорин, повредивший картину Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее в Москве, заявил, что его возмутило содержание полотна.

"Принял алкоголь в буфете, возмутился содержанием картины и повредил ее столбиком ограждения, находясь в зале 30 музея", - огласил судья протокол допроса задержанного на заседании, где рассматривался вопрос об его аресте.

Ранее мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки.

"Приехал посмотреть на нее (картину - ИФ), в восемь вечера зашел в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чего-то", - сказал задержанный в ходе допроса, видео которого опубликовало МВД РФ.

На вопрос, осознает ли он тяжесть своего поступка, мужчина ответил утвердительно.

Замоскворецкий суд Москвы решил продлить срок задержания мужчины на 72 часа, предоставив защите возможность собрать характеризующие его материалы.

В отношении Подпорина возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". Ущерб, нанесенный "Третьяковке", оценивается более чем в 500 тыс. рублей.