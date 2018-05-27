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Элис Купер сравнил Москву с Парижем в преддверии концерта в российской столице

Есть обновление от 19:33

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Американская группа Hollywood Vampires считает, что между народами России и США нет конфронтации, а Элис Купер сравнил Москву с Парижем.

"У нас столько же пропаганды, как и у вас. Когда приезжаешь сюда, в Россию, это испаряется. Приезжая сюда, ты понимаешь, что ничего подобного, никакой конфронтации между странами нет. Люди очень дружелюбные (...) Мне очень нравится Москва, и люди только начинают понимать как она изменилась с годами. Более открытое общество и классное место, чтобы посетить, Москва очень напоминает мне Париж", - сказал вокалист группы Элис Купер журналистам в воскресенье.

В состав группы Hollywood Vampires входят Элис Купер, Джонни Депп и Джо Перри.

"Мы очень рады, что начинаем наш европейский тур с Москвы, с России. Российская публика - настоящие фанаты. На концерте в Москве мы сыграем не только каверы, но и наши собственные песни", - сказал Элис Купер, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что на шоу в столице Hollywood Vampires сыграют каверы на песни группы Led Zeppelin, The Who и других "мастодонтов". Говоря о времени выхода второго диска, певец затруднился ответить и заметил, что она готова наполовину. Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, не думает ли коллектив пригласить других знаменитых исполнителей в группу, Купер сказал что "мы открыты всему, и если в Лондоне Элтон Джон захочет присоединиться к нам на сцене, мы будем только рады".

Американский коллектив Hollywood Vampires был основан в 2015 году певцом Элисом Купером, актером и музыкантом Джонни Деппом и одним из основателей группы Aerosmith Джо Перри. Основной идеей создателей было возрождение духа и атмосферы одноименного питейного клуба, существовавшего в 1970-х годах в Голливуде. Тогда вместе с Купером в основной состав клуба входили Кит Мун, Джон Леннон, Ринго Старр, Микки Доленз и Гарри Нилссон.

Группа выпустила один студийный альбом, на запись которого были приглашены, в частности, Пол Маккартни, Дэйв Грол, Джо Уолш и Кристофер Ли. Ранее в интервью "Интерфаксу" Купер сообщил, что группа работает над второй пластинкой, привет это будет не каверы, а собственные композиции группы.

В Россию коллектив приехал в рамках мирового турне. 28 мая Hollywood Vampires выступят в Москве, а 30 мая в Санкт-Петербурге.

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Теги: Hollywood Vampires, Элис Купер
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