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Культура

Третьяковка предложит посетителям создать виртуальные картины в стиле Малевича

Любители футбола смогут бесплатно посмотреть экспозицию Государственной Третьяковской галереи по паспорту болельщика

Третьяковка предложит посетителям создать виртуальные картины в стиле Малевича
Фото: ТАСС, Руслан Шамуков

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея запускает проект в виртуальной реальности "В трех измерениях: Гончарова и Малевич", который позволит самостоятельно создать картины в стиле этих мастеров.

"Коллеги предложили сделать два пилотных проекта на Крымском валу на основе коллекции XX века и сосредоточиться на Наталии Гончаровой и Казимире Малевиче. Ты можешь понять, как шёл ход художественного осмысления реальности, попробовать сделать натюрморт или супрематическую картину, расцветить ее как хочется, создать три варианта картины, выбрать один и сохранить его или опубликовать в соцсетях", - сказала директор ГТГ Зельфира Трегулова.

Проект будет работать с 5 июня.

"Мы "запараллелили" проект к чемпионату мира по футболу. Во время проведения чемпионата по паспорту болельщика можно будет бесплатно посмотреть экспозицию ГТГ, поучаствовать в VR проекте", - сказала Трегулова.

Виртуальная игра "В трех измерениях" происходит в воссозданных мастерских двух мастеров - Наталии Гончаровой и Каземира Малевича. Надев очки виртуальной реальности, зритель погружается в их творческий мир. Проект не только демонстрирует процесс написания полотен, но вовлекает в него зрителя.

Зрителям расскажут о биографиях Гончаровой и Малевича, развитии их стиля и особенностях полотен.

Отмечается, что нейронные сети, обученные на произведениях из коллекции ГТГ, будут в реальном времени обрабатывать создаваемые посетителями композиции. Результатом творчества можно будет поделиться в социальных сетях.

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Теги: Третьяковская галерея, Москва, Казимир Малевич
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