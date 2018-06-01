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Культура

Представленные в Каннах российские фильмы покажут в Великобритании, Бразилии и Японии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские картины, представленные на кинорынке в рамках 71-го Каннского кинофестиваля, покажут в Великобритании, Бразилии, Японии, а также будут транслироваться телесетью HBO Europe.

"Российские компании, представляющие свои новые проекты на рынке, отметили высокий спрос, отметившийся в заключенных договорах о продаже прав на разные территории – от Европы и Азии, до Северной Америки. Немало территорий сделали предложения о покупке российских фильмов из основной программы фестиваля – "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого, их продажами занимаются ведущие европейские сейлс дома. Ну и, конечно же, приз за лучшую женскую роль, которую получила актриса Самал Еслямова, сыгравшая главную роль в фильме "Айка" Сергея Дворцевого, это также признание того, что в России авторское кино развивается, органично вписываясь в международный контекст. На сегодняшнем напряженном международном фоне, такая позитивная новость из России, приобретает особое значение", - привели журналистам в пресс-службе Роскино слова генерального директора компании Екатерины Мцитуридзе.

В Роскино рассказали, что режиссерский дебют Константина Хабенского о восстании пленных в нацистском лагере смерти в Собиборе уже продан на все ключевые территории и к нему по-прежнему не угасает интерес.

Кроме этого, с телесетью HBO Europe были достигнуты договоренности о показах продюсерского проекта Анны Меликян "Про Любовь. Только для взрослых".

Как заметили в пресс-службе, драма "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым никого не оставила равнодушным, и все байеры отметили ее высокий потенциал. На рынке фильм продан в Китай, ведутся переговоры с Ближним Востоком, Индией, Турцией, Францией, Тайванем, Бразилией, Италией, Кореей.

Военно-исторический фильм "Танки" в первые же дни рынка закупили на Францию, Китай, Японию и Корею. Проект также интересен Великобритании, Испании, Бразилии, Тайваню, Польше.

Помимо этого, военно-приключенческий экшен "Т-34" (режиссера Алексея Сидорова) был продан в Корею, Испанию и ведутся переговоры по более чем 20 территориям, а проект "Снежная Королева: Зазеркалье" был продан в Латвию, Литву, Эстонию. Другой анимационный фильм, "Волки и овцы: Ход свиней", увидят в Норвегии.

Киноконцерн "Мосфильм" в рамках Каннского кинорынка представил свои новые проекты. Были заключены сделки на целый ряд стран, в том числе Китай, Японию, Корею по фильму "Решение о ликвидации", который выходит в прокат в России 7 июня.

В рамках работы Российского павильона Ксения Собчак представила документальное расследование политической судьбы своего отца, Анатолия Собчака. Картина "Дело Собчака" строится на интервью с Владимиром Путиным, записанном 19 сентября 2017 года, в котором президент впервые говорит об участии в операции по вывозу Анатолия Собчака во Францию.

Также в Российском павильоне прошла презентация первого сериала для мобильных телефонов в вертикальном формате с интерактивными элементами в формате screenlife "1968.digital", а Алексей Гуськов и Игорь Угольников представили новый фильм компании "58,5 Продакшн" "Вечная Жизнь Александра Христофора". Комедийная картина выйдет в прокат 18 октября.

Игорь Угольников также презентовал проект "Ильинский рубеж" об истории подольских курсантов и картину "Учености плоды", а драму "Непрощенный" - режиссер Сарик Андреасян, исполнитель главной роли, актер Дмитрий Нагиев и продюсеры фильма.

Отдельно в Российском павильоне состоялась презентация Кинокомиссии Москвы, созданной по инициативе Роскино при поддержке Правительства Москвы.

"Несмотря на то, что система рибейтов пока в стадии разработки, условия, которые предоставляет правительство Москвы, учредившее Кинокомиссию города, и скидки на лучшее съемочное оборудование и услуги от московских продакшн компаний, соответствующих высоким международным стандартам, делают съемки в Москве выгодными, даже по сравнению с городами, где действует система налоговых льгот", - заметила Мцитуридзе.

Сайт Московской кинокомиссии тестируется и будет введен в эксплуатацию в течение ближайших недель после окончательного утверждения. Он предлагает базы данных продакшн-компаний, готовых, сотрудничать с международными студиями, базу по компаниям, специализирующимся на сдаче в аренду технического оборудования для съемок, базу данных англоговорящих российских актеров и агентств, с которыми они сотрудничают.

Стенд Роскино был организован при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, Правительства Москвы, ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии".

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Теги: Роскино
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