Фестиваль Urban Culture Festival пройдет в порту Севкабель в июле

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Фестиваль уличной культуры Urban Culture Festival пройдет 7-8 июля в порту Севкабель в Петербурге.

На фестивале будут действовать несколько тематических зон: уличная мода, спорт, музыка, рэп, граффити, тату, танец, медиа, лайфстайл. В программе рэп-баттлы, перформансы, спортивные соревнования и музыкальные выступления. Так, зрители услышат "электронный проект с сатирическим девичьим рэпом АИГЕЛ, витч-хаус дуэт IC3PEAK, брутальная инди-поп команда RSAC, забористый поп-рейвер GSPD, электро-диско-фанкеры Cream Soda" и других исполнителей - лайнап Urban Culture Festival дополняется.

"Сезон UCF 2018 – про юность без комплексов, большие амбиции и высокую скорость. Со времени старта Urban Culture Festival, уличная культура серьезно поменяла курс. Она вырвалась из бетонных коробок и движух "на районе" на центральные улицы и официальные каналы. Она с бешеной скоростью меняет тренды, мемы, героев и звезд. Она стремительно молодеет, и бесконечно расширяет степень свободы", - заявил продюсер проекта Валерий Шафиров.

Организаторы фестиваля обещают "мощный праздник-манифест для представителей городских субкультур и прогрессивной молодежи".

Urban Culture Festival, возникший в 2016 году, дважды проходил в Петербурге и один раз в Москве.