Главные новости
В миреРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияВ миреНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа
Культура

Фестиваль Urban Culture Festival пройдет в порту Севкабель в июле

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Фестиваль уличной культуры Urban Culture Festival пройдет 7-8 июля в порту Севкабель в Петербурге.

На фестивале будут действовать несколько тематических зон: уличная мода, спорт, музыка, рэп, граффити, тату, танец, медиа, лайфстайл. В программе рэп-баттлы, перформансы, спортивные соревнования и музыкальные выступления. Так, зрители услышат "электронный проект с сатирическим девичьим рэпом АИГЕЛ, витч-хаус дуэт IC3PEAK, брутальная инди-поп команда RSAC, забористый поп-рейвер GSPD, электро-диско-фанкеры Cream Soda" и других исполнителей - лайнап Urban Culture Festival дополняется.

"Сезон UCF 2018 – про юность без комплексов, большие амбиции и высокую скорость. Со времени старта Urban Culture Festival, уличная культура серьезно поменяла курс. Она вырвалась из бетонных коробок и движух "на районе" на центральные улицы и официальные каналы. Она с бешеной скоростью меняет тренды, мемы, героев и звезд. Она стремительно молодеет, и бесконечно расширяет степень свободы", - заявил продюсер проекта Валерий Шафиров.

Организаторы фестиваля обещают "мощный праздник-манифест для представителей городских субкультур и прогрессивной молодежи".

Urban Culture Festival, возникший в 2016 году, дважды проходил в Петербурге и один раз в Москве.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Петербург, Urban Culture Festival
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Третьяковка предложит посетителям создать виртуальные картины в стиле МалевичаТретьяковка предложит посетителям создать виртуальные картины в стиле Малевича
Любители футбола смогут бесплатно посмотреть экспозицию Государственной Третьяковской галереи по паспорту болельщикаПодробнее
 "Красный воробей": Кто не балерина, тот шпион"Красный воробей": Кто не балерина, тот шпион
В российский прокат выходит фильм про разведчицу-балерину Доминику Егорову в исполнении Дженнифер ЛоуренсПодробнее
 Повредивший картину Репина вандал арестованПовредивший картину Репина вандал арестован
Суд посчитал, что он может скрыться от следствияПодробнее
 Повредивший картину Репина вандал опроверг сообщения о выпитой водкеПовредивший картину Репина вандал опроверг сообщения о выпитой водке
Он сказал, что выпил водку под "давлением" уже после нападения на картинуПодробнее
После реставрации картину Репина "Иван Грозный" поместят в бронированный кейсПосле реставрации картину Репина "Иван Грозный" поместят в бронированный кейс
Поддержать работу по восстановлению картины вызвался СбербанкПодробнее
 Ущерб картине Репина из Третьяковки оценили в полмиллиона рублейУщерб картине Репина из Третьяковки оценили в полмиллиона рублей
В отношении Игоря Подпорина возбуждено дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия"Подробнее
 Поврежденная вандалом картина в Третьяковке не имела защитного покрытияПоврежденная вандалом картина в Третьяковке не имела защитного покрытия
Как сообщил источник "Интерфакса", полиции пока не удалось получить записи видеокамер наблюдения в галерееПодробнее
 В Третьяковской галерее рассказали о степени повреждения пострадавшей картины РепинаВ Третьяковской галерее рассказали о степени повреждения пострадавшей картины Репина
Вандал порвал холст в трех местах, полотно, на которое уже покушались в 1913 году, изъяли из экспозицииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияВ миреНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаВ РоссииБольшинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензинВ РоссииДальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятияВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 6 июня

Рогозин пообещал "точечные" изменения в руководстве ракетно-космической отрасли

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что кадровые перестановки призваны привлечь к работе профессионалов Подробнее

В России после проверок пожарной безопасности закрыли почти 400 ТЦ

Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыля сократилась до 2 га

Девятиклассники с 2019 года будут проходить итоговое собеседование по русскому языку

Superjet столкнулся с птицами при посадке в Салехарде

На хлебозавод в Татарстане пришли с обысками после жалобы сотрудников на задержку зарплат

Илья Свиридов выдвинулся кандидатом в мэры Москвы от партии "Справедливая Россия"

На МКС отправили "Союз" с очередной экспедицией

В Москве передумали перекрывать Тверскую, Охотный ряд и Моховую улицы 7-10 июня

Samsung открыл Центр искусственного интеллекта в Москве

Россия и Украина попали в конец рейтинга миролюбия

Россия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияИсландия, Новая Зеландия и Австрия составили тройку самых миролюбивых стран по версии Института экономики и мира Подробнее

Глава Совета судей призвал коллег не выкладывать в соцсети фото дорогих покупок

Врачей в Калмыкии будут премировать за обнаружение рака на ранней стадии

Казанский собор в Петербурге закроют лесами на год

В России будут судить бывшего телохранителя лидера "Правого сектора"

Кемеровских чиновников после пожара в "Зимней вишне" проверят на коррупцию

Северный вестибюль станции метро "Спортивная" открылся после ремонта

Росприроднадзор и полиция начали проверку на Челябинском цинковом заводе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru