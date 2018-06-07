Ушла из жизни Кира Муратова

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Советский и украинский режиссер Кира Муратова скончалась в Одессе на 84-м году жизни. Об этом сообщило украинское издание Buro 24/7 со ссылкой на мужа Муратовой Евгения Голубенко.

"Кира Муратова (1934 -2018). 2:00 назад ее не стало. И не стало Вселенной. Единственная, уникальная, гениальная. На душе и в Одессе - ночь. Царство небесное, вечная память", - написал театральный критик Олег Вергелис в фейсбуке в среду вечером.

О смерти Муратовой также сообщил в фейсбуке журналист и телепродюсер Юрий Минзянов.

Кира Муратова родилась в 1934 году. В 1959 году окончила ВГИК. Известной Муратова стала после ее первых фильмов "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971).

Картина Муратовой "Астенический синдром" получила Специальный приз жюри "Серебряный медведь" 40-го Берлинского кинофестиваля и премию "Ника" за лучший игровой фильм. Трагикомедию "Настройщик" показывали на фестивале в Венеции. Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение".