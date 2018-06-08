Земфира извинилась за запрет ее концертов в период ЧМ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Выступления певицы Земфиры на площадках музыкального фестиваля болельщиков FIFA FUN FEST в нескольких регионах отменены, сообщается на официальном сайте певицы. Сама она извинилась перед поклонниками и заявила, что ждет от официального организатора "внятного объяснения произошедшего".

"Фестивали, запланированные к проведению в городах Нижний Новгород и Калининград, запрещены к проведению (...) в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения Чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении.

На протяжении трех месяцев организатор - ЗАО "Планета Плюс" - "проводил встречи с представителями администраций и силовых ведомств регионов". "Были подписаны соглашения, на основании которых был дан старт рекламной кампании и фестиваль выведен в продажу. Однако 5 июня мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период Чемпионата мира по футболу", - сообщается на сайте певицы.

В Калининграде концерт Земфиры планировался 29 июня.

Анонс подобных выступлений, запланированных на 4 июля в Казани и 12 июля в Санкт-Петербурге, все еще вывешен на сайте певицы.

Сама Земфира в фейсбуке принесла извинения "за то, что сейчас происходит с фестивалями "ФИФА Фан Фест". "Составляя график фестивалей, я предпочла именно эти другим, потому что люблю футбол, и Чемпионат мира в нашей стране - огромное событие, потому что хотела быть причастной к этому празднику. Я очень, очень расстроена", - написала певица.

Она отметила, что владеет информацией о ситуации с отменой концертов "из третьих рук", и выразила надежду, что вопросы с возвратом купленных билетов "будут решены, и от официального организатора последует внятное объяснение произошедшего".