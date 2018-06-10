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Гран-при "Кинотавра" получил фильм "Сердце мира" Наталии Мещаниновой

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Жюри 29-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" на церемонии награждения, прошедшей в воскресенье в Сочи, назвало лучшим фильмом картину Наталии Мещаниновой "Сердце мира", говорится в сообщении на сайте мероприятия.

Степан Девонин, сыгравший в этом фильме, отмечен наградой за лучшую мужскую роль. "Сердцу мира" также достался приз имени Даниила Дондурея гильдии киноведов и кинокритиков России.

За лучшую режиссуру отмечен Григорий Константинопольский с его картиной "Русский бес". Лучшей актрисой названа Анна Слю, сыгравшая в картине "Подбросы" Ивана Твердовского; эта же картина удостоилась награды за работу оператора (Дениса Аларкон-Рамиреса).

Приз имени Г. Горина за лучший сценарий получила "История одного назначения" Авдотьи Смирновой.

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Теги: Кинотавр
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