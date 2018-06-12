"Дело Собчака" выходит в российский прокат

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В российский прокат выходит документальный фильм "Дело Собчака" Ксении Собчак, которая пытается разобраться в политической судьбе своего отца.

Премьера картины, режиссёром которой выступила Вера Кричевская, пройдёт во вторник в кинотеатре "Октябрь".

По мнению Ксении Собчак, слова которой приводят прокатчики ленты, этот "фильм многое объясняет про нас сегодняшних".

По сюжету Ксения Собчак спустя 18 лет после смерти своего отца пытается разобраться в его политической судьбе. Ее собеседниками становятся соратники и оппоненты Анатолия Собчака. Кроме этого, К.Собчак, которая недавно приняла участие в выборах президента РФ, пытается найти ответ на вопрос о том, каково пришлось бы ее отцу в сегодняшней России.

"Желание сделать кино про папину драматичную историю жизни родилось у меня задолго до выборов. Для меня это была не просто идея сделать фильм про отца, про несправедливость, про политическую травлю, друзей и врагов. Это была жизненная необходимость получить ответы на вопросы, которые много лет я прятала внутри", - привели слова Ксении Собчак прокатчики.

Работа над фильмом началась в конце мая 2017 года, до того, как Ксения Собчак решила участвовать в президентской кампании. Как отмечают создатели картины, для фильма было записано интервью с Владимиром Путиным, которое состоялось в сентябре 2017 года. Другими действующими лицами стали Людмила Нарусова, Дмитрий Медведев, Виктор Золотов, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Татьяна Юмашева, Валентин Юмашев, Алексей Кудрин и другие.

Анатолий Собчак (1937-2000 гг) - политик периода перестройки в СССР и первых постсоветских лет России, первый мэр Санкт-Петербурга.