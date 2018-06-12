Главные новости
12июняВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 12 июняВ миреОфициальные переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе завершилисьВ РоссииИсточник сообщил о гибели десяти человек в столкновении судов на Волге
Культура

"Дело Собчака" выходит в российский прокат

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В российский прокат выходит документальный фильм "Дело Собчака" Ксении Собчак, которая пытается разобраться в политической судьбе своего отца.

Премьера картины, режиссёром которой выступила Вера Кричевская, пройдёт во вторник в кинотеатре "Октябрь".

По мнению Ксении Собчак, слова которой приводят прокатчики ленты, этот "фильм многое объясняет про нас сегодняшних".

По сюжету Ксения Собчак спустя 18 лет после смерти своего отца пытается разобраться в его политической судьбе. Ее собеседниками становятся соратники и оппоненты Анатолия Собчака. Кроме этого, К.Собчак, которая недавно приняла участие в выборах президента РФ, пытается найти ответ на вопрос о том, каково пришлось бы ее отцу в сегодняшней России.

"Желание сделать кино про папину драматичную историю жизни родилось у меня задолго до выборов. Для меня это была не просто идея сделать фильм про отца, про несправедливость, про политическую травлю, друзей и врагов. Это была жизненная необходимость получить ответы на вопросы, которые много лет я прятала внутри", - привели слова Ксении Собчак прокатчики.

Работа над фильмом началась в конце мая 2017 года, до того, как Ксения Собчак решила участвовать в президентской кампании. Как отмечают создатели картины, для фильма было записано интервью с Владимиром Путиным, которое состоялось в сентябре 2017 года. Другими действующими лицами стали Людмила Нарусова, Дмитрий Медведев, Виктор Золотов, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Татьяна Юмашева, Валентин Юмашев, Алексей Кудрин и другие.

Анатолий Собчак (1937-2000 гг) - политик периода перестройки в СССР и первых постсоветских лет России, первый мэр Санкт-Петербурга.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ксения Собчак, Анатолий Собчак, кино
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
"Мир Юрского периода 2": Экономика против экологии"Мир Юрского периода 2": Экономика против экологии
В российский прокат вышел новый фильм про Парк Юрского периода, в котором герои сражаются не с динозаврами, а за нихПодробнее
 Умер артист Игорь ЛяхУмер артист Игорь Лях
Актеру, сыгравшему роль Лёньки в фильме "Любовь и голуби", было 55 летПодробнее
 Трамплин на пути к авангардуТрамплин на пути к авангарду
Музей русского импрессионизма демонстрирует ранние экспериментальные работы авангардистовПодробнее
 "Лето": Ода к радости"Лето": Ода к радости
В российский прокат вышел новый фильм Кирилла СеребренниковаПодробнее
Рома Зверь: "Лето" - не политический фильм, он про дружбу и любовьРома Зверь: "Лето" - не политический фильм, он про дружбу и любовь
Исполнитель одной из главных ролей рассказал о съемках, саундтреке и работе с Кириллом СеребренниковымПодробнее
 Ушла из жизни Кира МуратоваУшла из жизни Кира Муратова
Режиссеру и сценаристке было 83 годаПодробнее
 "Красотка на всю голову": не родись красивой"Красотка на всю голову": не родись красивой
В российский прокат выходит жизнеутверждающая комедия про победу над комплексамиПодробнее
 Третьяковка предложит посетителям создать виртуальные картины в стиле МалевичаТретьяковка предложит посетителям создать виртуальные картины в стиле Малевича
Любители футбола смогут бесплатно посмотреть экспозицию Государственной Третьяковской галереи по паспорту болельщикаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 июня6 фото
08 июня
Фотохроника 8 июня
Фотохроника 7 июня7 фото
07 июня
Фотохроника 7 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 12 июняВ миреОфициальные переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе завершилисьВ РоссииИсточник сообщил о гибели десяти человек в столкновении судов на ВолгеВ миреСША добавили в санкционные списки трех россиян и пять связанных с РФ компанийВ миреБелый дом раскрыл подробности предстоящего саммита США - КНДРВ миреЯпония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на Курилы

Что случилось этой ночью: вторник, 12 июня

Историческая встреча лидеров КНДР и США, авария с пассажирским катамараном на Волге, встреча министров "Нормандской четверки" Подробнее

Мужчина из Флориды захватил в заложники детей и убил их

Официальные переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе завершились

Официальные переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе завершилисьПереговоры продлились около двух часов Подробнее

Ким Чен Ын описал саммит с Трампом как фантастику

"Дело Собчака" выходит в российский прокат

Трамп заявил, что вместе Ким Чен Ыном они решат ядерную проблему Корейского полуострова

В одном из населенных пунктов Восточной Гуты заработала станция по очистке воды

Трамп и Ким Чен Ын начали встречу с рукопожатия

Трамп и Ким Чен Ын начали встречу с рукопожатияЛидеры стран попробуют договориться о решении проблемы ядерного оружия на Корейском полуострове Подробнее

Лавров рассказал о личной беседе с Климкиным

Губернатор Волгоградской области назвал количество погибших на Волге

Катамараном, столкнувшимся на Волге с баржей, управлял экс-глава Калачевского района Волгоградской области

Источник сообщил о гибели десяти человек в столкновении судов на Волге

Источник сообщил о гибели десяти человек в столкновении судов на ВолгеПятеро человек смогли спастись Подробнее

Власти Волгограда подтвердили информацию об одном погибшем при столкновении баржи и катамарана

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru