Главные новости
В РоссииОбъявлен новый состав администрации президентаВ РоссииОбесточен весь КрымКультураГоворухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Культура

Пусть всегда будет Stereoleto

В Петербурге прошел 17-й музыкальный фестиваль Stereoleto – на этот раз на новой площадке

Пусть всегда будет Stereoleto
Британская рок-группа Franz Ferdinand
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Stereoleto – один из самых старых музыкальных фестивалей в России – на минувших долгих выходных прошел в Петербурге в 17-й раз. Но в этом году с привычной площадки на Елагином Острове он переехал в недавно открывшийся центр дизайна Artplay.

Но пока Artplay – в отличие от своего столичного тезки – это промзона без следов реконструкции – с пустыми цехами по периметру и видом на кирпичные дома без окон. Между этими зданиями и расположился Stereoleto: во дворах, где по случаю фестиваля выстроились рядами киоски с едой, украшениями и забавными носками, разместились две сцены. Еще одна – главная – обнаружилась в высоченном ангаре в одном из домов, в соседнем помещении поменьше играли ночью электронику – вот и вся география фестиваля.

Сцены были разделены не только по значимости исполнителей: расположенную чуть на отшибе TBRG OPEN, где выступило изрядное число актуальных музыкантов - "возможно, главных молодежных героев нашего времени", как их описали организаторы – условно можно было окрестить "21 минус" – по возрасту и зрителей, и многих исполнителей. Вместе с тем на главной сцене выступили музыканты широко известные, получившие признание большой аудитории. Но обо всем подробнее.

В первый день фестиваля, ввалившись в жаркий двор – посетителям Stereoleto радовала на удивление жаркая погода – можно было обнаружить меньше десятка человек перед еще одной сценой у входа, другие посетители сидели тут же на пуфиках, или на специальном помосте перед сценой. Люднее было в ангаре с главной сценой – там латыши Brainstorm, отыграв свои песни, исполнили к радости гостей "Скользкие улицы" "Би-2", которым подпевал весь зал. В соседнем зале под видео с абстрактными узорами играли техно. Хотя людей здесь было немного, те, кто в темноте сидели перед сценой, убежденно качали головой в такт, как бы показывая: они со всем согласны. В соседнем пространстве, на этот раз светлом, с окнами, за столами под доносящиеся из главного зала звуки музыки люди играли в настольные игры – у каждого свой фестиваль. Остальные гости лениво разбрелись по фудкорту или участвовали в многочисленных конкурсах по типу "сфотографируйся и получи приз".

К вечеру, когда жара на улице спала, люди оживились: на главной сцене после модных ЛСП, певших о том, что они впадают в безумие, вышли немецкие романтики нашего дня Milky Chance – впрочем, поющее исключительно на английском. В зале – по-прежнему не до конца заполненном – люди танцевали и подпевали нежным музыкальным призывам типа "Цвети".

Впрочем, часть посетителей фестиваля отправилась на вторую сцену, на которую, после обработки "Электрофорезом" (так называется петербургский пост-панк дуэт), вышла одна из самых популярных молодежных групп – "Пошлая Молли". Ее солист начал с заявления, что перед собравшимися величайшая рок-группа современности, а потом сказал, что любит Петербург "потому что тут никто не парится, как ты выглядишь". После этого он сменил интонацию, и дежурно отправил всех куда подальше – на что аудитория ответила тем же. Вся эта молодая не самая дружелюбная энергия далее выплеснулась в музыке. Зрители – и тинейджеры, и люди постарше - с одинаковым запалом горланили строчки типа "Все хотят меня поцеловать – це-ло-ва-ться" и "Даже моя бэйби не знает, на чьей странице я часами залипаю" и прыгали под музыку. Веселье стало безудержным, когда в толпе фанаты зажгли непонятно как пронесенные на фестиваль файеры, а группа, раскидав все бутылки с водой в толпу, начала прямо на сцене пить вино из горла. "Этот трек делает тебя сильней, он роднее, чем портвейн", - исполнила "Пошла Молли" один из своих главных хитов и ушла со сцена так же быстро, как появилась.

Ночь совсем незаметно спускалась на Петербург – и те, кого не пугал развод мостов, могли продолжить веселье на Стереоночи – в обоих крытых залах до самого утра выступали музыканты и диджеи. В полночь в главном зале под неотрывными взглядами собравшихся маршировала на сцене затянутая во все белое космическая шведка iamamiwhoami, в то время как в малом зале датчанка Lydmor покрытая флюоросцентной краской ставила электронику и пела, а в перерывах между композициями делилась со зрителями историями из жизни. Праздник продолжался далеко за полночь – после трех на главной сцене выступали российские Mujuice и Ishome.

То, что у Stereoleto один из самых сильных лайн-апов (составов исполнителей) в этом году – а музыкальных фестивалей летом в России проходит немало, и за последние лет пять их число едва ли не удвоилось – доказал второй день.

Кроме колоритных петербургских шляпников из The Hatters, модной молодой певицы Гречки и истрерично-нежной группы "Обе две" (в которой выступает одна певица Катя Павлова), на сцены поднимались ветераны Tequilajazzz и "Каста". Последняя раскачала своими хитами зал только для того, чтобы вышедшие вслед за ними на главную сцену американцы Cigarettes After Sex ее успокоили. Под их мелодичные песни в зале, залитом белым светом и наполненном дымом со сцены, люди раскачивались, как водоросли, которые колышет морская волна. Это был сеанс коллективной медитации, совместное расслабленное слушание, тихое и умиротворенное.

И прямо по законам драматургии, которые предписывают, что пауза должна закончится выстрелом, разворачивались события и на Stereoleto. Сначала после дня жары и духоты небо разразилось ливнем, изрядно намочившим блаженно гулявших по двору гостей. Дождь загнал их в крытое помещение, где их уже ждала британская рок-группа Franz Ferdinand - хедлайнеры фестиваля.

Franz Ferdinand начали ударно - с песни The Dark of the Matinee с их дебютного и по сей день, вероятно, самого популярного альбома Franz Ferdinand. Уставший за день, мокрый зал немедленно сбросил с себя путы сна и начал танцевать. Подали пример и сами "фердинанды": солист Алекс Капранос и остальные музыканты прыгали на сцене как безумные. Зал - впервые за фестиваль огромный ангар, где находилась сцена - был заполнен, просто забит зрителями, пел песни, прыгал и кричал от радости узнавания знакомых композиций. А поэтому стоит ли удивляться, что Капранос, получив от поклонников букет белых роз, признался в любви всем собравшимся - а потом провозгласил песню в честь "всех русских медведей в зале, танцующих, несмотря на ужасную духоту". В зале и правда было очень жалко - с людей тек пот, воротники рубашек расстегивались, кто-то и вовсе снимал футболки - и когда зазвучала песня This Fire, этот пожар будто возник из жара этих тел. Бодрое вступление - и вдруг просьба музыкантов присесть - и вот уже весь огромный зал сидит, сидят и музыканты на сцене. И все для того, чтобы потом выпрыгнуть вверх и кричать из последних сил :"This fire is out of control. I'm gonna burn this city, burn this city!"

После этой финальной песни - совсем изможденные насквозь вспотевшие и очень счастливые люди едва плелись к выходу. Спасибо, Stereoleto, 17 лет - это только начало. Давай еще!

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Stereoleto
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Пусть всегда будет StereoletoПусть всегда будет Stereoleto
В Петербурге прошел 17-й музыкальный фестиваль Stereoleto – на этот раз на новой площадкеПодробнее
 Говорухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянииГоворухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Ранее некоторые СМИ сообщили о кончине режиссераПодробнее
 Сторителлинг и трагифарс в яблоневом садуСторителлинг и трагифарс в яблоневом саду
В Ясной Поляне завершился фестиваль Толстой WeekendПодробнее
 "Мир Юрского периода 2": Экономика против экологии"Мир Юрского периода 2": Экономика против экологии
В российский прокат вышел новый фильм про Парк Юрского периода, в котором герои сражаются не с динозаврами, а за нихПодробнее
Умер артист Игорь ЛяхУмер артист Игорь Лях
Актеру, сыгравшему роль Лёньки в фильме "Любовь и голуби", было 55 летПодробнее
 Трамплин на пути к авангардуТрамплин на пути к авангарду
Музей русского импрессионизма демонстрирует ранние экспериментальные работы авангардистовПодробнее
 "Лето": Ода к радости"Лето": Ода к радости
В российский прокат вышел новый фильм Кирилла СеребренниковаПодробнее
 Рома Зверь: "Лето" - не политический фильм, он про дружбу и любовьРома Зверь: "Лето" - не политический фильм, он про дружбу и любовь
Исполнитель одной из главных ролей рассказал о съемках, саундтреке и работе с Кириллом СеребренниковымПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Фотохроника 9 июня7 фото
09 июня
Фотохроника 9 июня
Лучшие фото недели10 фото
09 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииОбъявлен новый состав администрации президентаВ РоссииОбесточен весь КрымКультураГоворухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянииМосква30-градусная жара придет в Москву в начале следующей неделиСпортГлавный тренер сборной Испании Лопетеги уволен перед стартом ЧМВ миреСША обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против Сирии

Герман Клименко освобожден от должности советника президента по интернету

Россети восстановили работу энергомоста в Крым

Аксенов объяснил отключение света в Крыму скачками напряжения на подстанции "Тамань"

В Крыму начали подавать электричество

Введены в работу кабельно-воздушные линии 220 кВ Крымского энергомоста Подробнее

Минфин и ЦБ задумались о наделении ВЭБа полномочиями НПФа

Трамп снова обрушился с критикой на ОПЕК и высокие цены на нефть

Обесточен весь Крым

Обесточен весь КрымСевастополь также отключен от энергоснабжения, заявили местные власти Подробнее

И.о.гендиректора "Калашникова" назначен Владимир Дмитриев

Сборная России по футболу сыграет против Саудовской Аравии в красной форме

ФотоКот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной РоссииКот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России

Экс-главу Минобороны Армении допросили по делу о финансовых махинациях

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru