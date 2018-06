Пусть всегда будет Stereoleto

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Stereoleto – один из самых старых музыкальных фестивалей в России – на минувших долгих выходных прошел в Петербурге в 17-й раз. Но в этом году с привычной площадки на Елагином Острове он переехал в недавно открывшийся центр дизайна Artplay.

Но пока Artplay – в отличие от своего столичного тезки – это промзона без следов реконструкции – с пустыми цехами по периметру и видом на кирпичные дома без окон. Между этими зданиями и расположился Stereoleto: во дворах, где по случаю фестиваля выстроились рядами киоски с едой, украшениями и забавными носками, разместились две сцены. Еще одна – главная – обнаружилась в высоченном ангаре в одном из домов, в соседнем помещении поменьше играли ночью электронику – вот и вся география фестиваля.

Сцены были разделены не только по значимости исполнителей: расположенную чуть на отшибе TBRG OPEN, где выступило изрядное число актуальных музыкантов - "возможно, главных молодежных героев нашего времени", как их описали организаторы – условно можно было окрестить "21 минус" – по возрасту и зрителей, и многих исполнителей. Вместе с тем на главной сцене выступили музыканты широко известные, получившие признание большой аудитории. Но обо всем подробнее.

Публикация от Anastasiia, 20 y.o. (@anastasiiacure) 12 Июн 2018 в 3:39 PDT

В первый день фестиваля, ввалившись в жаркий двор – посетителям Stereoleto радовала на удивление жаркая погода – можно было обнаружить меньше десятка человек перед еще одной сценой у входа, другие посетители сидели тут же на пуфиках, или на специальном помосте перед сценой. Люднее было в ангаре с главной сценой – там латыши Brainstorm, отыграв свои песни, исполнили к радости гостей "Скользкие улицы" "Би-2", которым подпевал весь зал. В соседнем зале под видео с абстрактными узорами играли техно. Хотя людей здесь было немного, те, кто в темноте сидели перед сценой, убежденно качали головой в такт, как бы показывая: они со всем согласны. В соседнем пространстве, на этот раз светлом, с окнами, за столами под доносящиеся из главного зала звуки музыки люди играли в настольные игры – у каждого свой фестиваль. Остальные гости лениво разбрелись по фудкорту или участвовали в многочисленных конкурсах по типу "сфотографируйся и получи приз".

К вечеру, когда жара на улице спала, люди оживились: на главной сцене после модных ЛСП, певших о том, что они впадают в безумие, вышли немецкие романтики нашего дня Milky Chance – впрочем, поющее исключительно на английском. В зале – по-прежнему не до конца заполненном – люди танцевали и подпевали нежным музыкальным призывам типа "Цвети".

Публикация от marina nemarina (@marinsbmrn) 11 Июн 2018 в 2:10 PDT

Впрочем, часть посетителей фестиваля отправилась на вторую сцену, на которую, после обработки "Электрофорезом" (так называется петербургский пост-панк дуэт), вышла одна из самых популярных молодежных групп – "Пошлая Молли". Ее солист начал с заявления, что перед собравшимися величайшая рок-группа современности, а потом сказал, что любит Петербург "потому что тут никто не парится, как ты выглядишь". После этого он сменил интонацию, и дежурно отправил всех куда подальше – на что аудитория ответила тем же. Вся эта молодая не самая дружелюбная энергия далее выплеснулась в музыке. Зрители – и тинейджеры, и люди постарше - с одинаковым запалом горланили строчки типа "Все хотят меня поцеловать – це-ло-ва-ться" и "Даже моя бэйби не знает, на чьей странице я часами залипаю" и прыгали под музыку. Веселье стало безудержным, когда в толпе фанаты зажгли непонятно как пронесенные на фестиваль файеры, а группа, раскидав все бутылки с водой в толпу, начала прямо на сцене пить вино из горла. "Этот трек делает тебя сильней, он роднее, чем портвейн", - исполнила "Пошла Молли" один из своих главных хитов и ушла со сцена так же быстро, как появилась.

Публикация от Ksenia Yasnova (@gaikastarlight) 10 Июн 2018 в 1:48 PDT

Ночь совсем незаметно спускалась на Петербург – и те, кого не пугал развод мостов, могли продолжить веселье на Стереоночи – в обоих крытых залах до самого утра выступали музыканты и диджеи. В полночь в главном зале под неотрывными взглядами собравшихся маршировала на сцене затянутая во все белое космическая шведка iamamiwhoami, в то время как в малом зале датчанка Lydmor покрытая флюоросцентной краской ставила электронику и пела, а в перерывах между композициями делилась со зрителями историями из жизни. Праздник продолжался далеко за полночь – после трех на главной сцене выступали российские Mujuice и Ishome.

Публикация от Tinkoff STEREOLETO festival (@stereoleto2018) 10 Июн 2018 в 2:30 PDT

То, что у Stereoleto один из самых сильных лайн-апов (составов исполнителей) в этом году – а музыкальных фестивалей летом в России проходит немало, и за последние лет пять их число едва ли не удвоилось – доказал второй день.

Кроме колоритных петербургских шляпников из The Hatters, модной молодой певицы Гречки и истрерично-нежной группы "Обе две" (в которой выступает одна певица Катя Павлова), на сцены поднимались ветераны Tequilajazzz и "Каста". Последняя раскачала своими хитами зал только для того, чтобы вышедшие вслед за ними на главную сцену американцы Cigarettes After Sex ее успокоили. Под их мелодичные песни в зале, залитом белым светом и наполненном дымом со сцены, люди раскачивались, как водоросли, которые колышет морская волна. Это был сеанс коллективной медитации, совместное расслабленное слушание, тихое и умиротворенное.

Публикация от Lena ☾ (@lenasabu) 12 Июн 2018 в 7:01 PDT

И прямо по законам драматургии, которые предписывают, что пауза должна закончится выстрелом, разворачивались события и на Stereoleto. Сначала после дня жары и духоты небо разразилось ливнем, изрядно намочившим блаженно гулявших по двору гостей. Дождь загнал их в крытое помещение, где их уже ждала британская рок-группа Franz Ferdinand - хедлайнеры фестиваля.

Публикация от Дмитрий (@ok_mavr) 13 Июн 2018 в 12:28 PDT

Franz Ferdinand начали ударно - с песни The Dark of the Matinee с их дебютного и по сей день, вероятно, самого популярного альбома Franz Ferdinand. Уставший за день, мокрый зал немедленно сбросил с себя путы сна и начал танцевать. Подали пример и сами "фердинанды": солист Алекс Капранос и остальные музыканты прыгали на сцене как безумные. Зал - впервые за фестиваль огромный ангар, где находилась сцена - был заполнен, просто забит зрителями, пел песни, прыгал и кричал от радости узнавания знакомых композиций. А поэтому стоит ли удивляться, что Капранос, получив от поклонников букет белых роз, признался в любви всем собравшимся - а потом провозгласил песню в честь "всех русских медведей в зале, танцующих, несмотря на ужасную духоту". В зале и правда было очень жалко - с людей тек пот, воротники рубашек расстегивались, кто-то и вовсе снимал футболки - и когда зазвучала песня This Fire, этот пожар будто возник из жара этих тел. Бодрое вступление - и вдруг просьба музыкантов присесть - и вот уже весь огромный зал сидит, сидят и музыканты на сцене. И все для того, чтобы потом выпрыгнуть вверх и кричать из последних сил :"This fire is out of control. I'm gonna burn this city, burn this city!"

После этой финальной песни - совсем изможденные насквозь вспотевшие и очень счастливые люди едва плелись к выходу. Спасибо, Stereoleto, 17 лет - это только начало. Давай еще!