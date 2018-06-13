На премию ТЭФИ-2018 подали рекордное количество заявок

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Церемония вручения ТЭФИ в этом году состоится 3 октября, на соискание премии подано рекордное количество заявок. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета индустриальных премий в среду.

"Завершен прием заявок на индустриальную телевизионную премию ТЭФИ-2018, присуждаемую за высшие достижения в области телевизионных искусств. В 2018 году подано рекордное с момента существования премии количество заявок. По сравнению с прошлым годом оно увеличилось на 13 процентов", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что всего во всех номинациях "Дневного эфира" и "Вечернего прайма" представлено около 600 проектов.

"Почти в два раза увеличилось количество заявок в номинации "Просветительская программа". Стало больше выдвигаемых на премию проектов в номинации "Развлекательная программа "Образ жизни" (23 заявки). Традиционными лидерами в номинациях стали "Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала" (59 заявок), "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" (59 заявок), "Документальный проект" (35 заявок), "Телевизионный фильм/сериал" (38 заявок)", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что впервые в конкурсе участвует телеканал СПАС.

По информации пресс-службы, В 2018 году утвердили новую систему голосования на премию ТЭФИ.

"Новая система голосования была разработана специалистами факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Она предполагает создание расширенного состава жюри. От каждого учредителя представлено по 150 членов жюри, включая и независимых экспертов. Таким образом, жюри состоит из 1050 человек, а не из 70 и 140 как в предыдущие года", - пояснили в пресс-службе, отметив, что голосование осуществляется онлайн в "личных кабинетах", а каждый член жюри выбирает до 5 работ в каждой номинации.

Там добавили, что первый этап голосования пройдет с 3 по 20 сентября, а торжественная церемония вручения премии состоится 3 октября в Московском театре мюзикла.

"Вручение премий в категориях "Дневной эфир" и "Вечерний прайм" состоится в один день", - сказали в пресс-службе.