В Казахстане у нелегальных антикваров изъяли картину Пикассо

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Картину Пабло Пикассо, старинные книги и оружие изъяли в Алма-Ате в людей, занимавшихся оборотом предметов антиквариата, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана.

"В числе изъятых предметов 367 восточных рукописных (ХIV-ХIХ вв.) и литографических (XVIII - начало XX вв.) книг общей стоимостью 261 млн тенге, картина Пабло Пикассо стоимостью более 1,5 млрд тенге ($4,46 млн), сабли, ружья, картины, вазы и другие культурно-исторические ценности", - говорится в распространенной в пятницу информации.

Предварительная розничная стоимость изъятых предметов составляет более 2 млрд тенге. Для уточнения исторической ценности изъятого назначены экспертизы.

Проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 234 (экономическая контрабанда) уголовного кодекса республики.