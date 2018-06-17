Главные новости
В миреВ Киеве опровергли подготовку законопроекта о равенстве правВ миреНа юге Казахстана сошли с рельсов и опрокинулись вагоны пассажирского поездаМоскваНаехавший на пешеходов в центре Москвы таксист уснул за рулем
Культура

Прощание с дирижером Геннадием Рождественским пройдет в Москве 19 июня

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Прощание с дирижером Геннадием Рождественским состоится 19 июня в храме пророка Илии в Обыденском переулке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Консерватории в воскресенье.

Накануне стало известно, что Рождественский скончался в Москве на 88-м году жизни.

Рождественский родился 4 мая 1931 в Москве в семье дирижера Николая Аносова и певицы Натальи Рождественской. Музыкальное образование получил в Музыкальной школе им. Гнесиных у пианистки Елены Гнесиной и в Центральной музыкальной школе по классу фортепиано.

В 1949 году поступил в Московскую консерваторию - в класс фортепиано Льва Оборина и оперно-симфонического дирижирования, где профессором был его отец. В 1957 году Рождественский окончил аспирантуру.

Дебют Рождественского в качестве дирижёра состоялся в 1951 году в Большом театре. Под его управлением был исполнен балет Петра Чайковского "Спящая красавица".

Более 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, вел активную педагогическую и музыкально-просветительскую деятельность. С 1974 года он преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории.

В сезоне 2000-2001 годов был художественным руководителем Большого театра.

С 1 сентября 2012 года возглавлял Камерный музыкальный театр им. Б. А. Покровского.

Рождественский стал автором нескольких сочинений, среди которых наиболее известна оратория "Заповедное слово русскому народу" на слова Ремизова. Его перу также принадлежат несколько книг.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Геннадий Рождественский
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
Пусть всегда будет StereoletoПусть всегда будет Stereoleto
В Петербурге прошел 17-й музыкальный фестиваль Stereoleto – на этот раз на новой площадкеПодробнее
 Говорухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянииГоворухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Ранее некоторые СМИ сообщили о кончине режиссераПодробнее
 Сторителлинг и трагифарс в яблоневом садуСторителлинг и трагифарс в яблоневом саду
В Ясной Поляне завершился фестиваль Толстой WeekendПодробнее
 "Мир Юрского периода 2": Экономика против экологии"Мир Юрского периода 2": Экономика против экологии
В российский прокат вышел новый фильм про Парк Юрского периода, в котором герои сражаются не с динозаврами, а за нихПодробнее
Умер артист Игорь ЛяхУмер артист Игорь Лях
Актеру, сыгравшему роль Лёньки в фильме "Любовь и голуби", было 55 летПодробнее
 Трамплин на пути к авангардуТрамплин на пути к авангарду
Музей русского импрессионизма демонстрирует ранние экспериментальные работы авангардистовПодробнее
 "Лето": Ода к радости"Лето": Ода к радости
В российский прокат вышел новый фильм Кирилла СеребренниковаПодробнее
 Рома Зверь: "Лето" - не политический фильм, он про дружбу и любовьРома Зверь: "Лето" - не политический фильм, он про дружбу и любовь
Исполнитель одной из главных ролей рассказал о съемках, саундтреке и работе с Кириллом СеребренниковымПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Празднование Ураза-байрама в Москве7 фото
15 июня
Празднование Ураза-байрама в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Киеве опровергли подготовку законопроекта о равенстве правВ миреНа юге Казахстана сошли с рельсов и опрокинулись вагоны пассажирского поездаМоскваНаехавший на пешеходов в центре Москвы таксист уснул за рулемВ РоссииСпутник "Глонасс-М" выведен на расчетную орбитуВ миреПочти 60 противников акции ЛГБТ-сообщества задержаны в КиевеЭкономикаМинтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возраста

Трамп выразил надежду на не возобновление военных учений близ КНДР

Сборная Сербии победила Коста-Рику в матче ЧМ-2018

Матч Коста-Рика - Сербия собрал на стадионе в Самаре более 41 тыс. зрителей

"Яблоко" определилось с кандидатом в губернаторы Подмосковья

Прощание с дирижером Геннадием Рождественским пройдет в Москве 19 июня

Во Франции женщина бросилась с ножом на людей в супермаркете с криками "Аллах велик"

Матч Коста-Рика - Сербия начался в Самаре при неполных трибунах

В Нью-Джерси 20 человек получили ранения в результате стрельбы на фестивале

Один из стрелявших был убит полицейскими на месте Подробнее

В Киеве опровергли информацию о подготовке законопроекта о равенстве прав

В Киеве опровергли информацию о подготовке законопроекта о равенстве правО якобы имевшей место инициативе властей сообщила депутат Европарламента на марше в поддержку ЛГБТ в Киеве Подробнее

Талибы не согласились продлевать перемирие с афганскими властями

В афганском городе Джалалабад прогремел второй взрыв за выходные

Потерявший сознание на горе Казбек альпинист скончался

Фан-зону ЧМ на Воробьевых горах 16 июня посетили свыше 100 тыс. человек

В Якутии возбуждено дело в связи с отравлением 21 человека на выпускном

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
EКоста-Рика Коста-Рика0 : 1Матч завершенСербия СербияМатч завершенАлександар Коларов (56)подробнееFГермания Германия– : –18:00Мексика Мексика18:00EБразилия Бразилия– : –21:00Швейцария Швейцария21:00