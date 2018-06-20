Эрмитаж возобновит строительство 13-этажной библиотеки-"Суперкуба"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Эрмитаж продолжает строительство тринадцатиэтажного здания Большой библиотеки, предыдущий подрядчик которого задержан за многомиллионные хищения. Аукцион на выполнения работ в рамках реализации проекта размещен на сайте госзакупок.

Как сообщили в пресс-службе музея в среду, победитель аукциона должен завершить комплекс работ по устройству свайного основания библиотеки. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет почти 264 млн рублей. В музее подчеркивают, что в эту стоимость не вошли работы, ранее уже выполненные строительным подрядчиком ООО "МехСтройТранс", договор с которым музей расторг в одностороннем порядке.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 июля, итоги будут подведены 13 июля. Победителю аукциона предстоит завершить работы за 140 дней со дня подписания сторонами акта передачи строительной площадки.

Большая Эрмитажная библиотека возводится в Старой деревне по проекту голландского архитектора Рема Колхаса. Здание будет представлять собой куб, закрытый рельефным стеклянным фасадом и установленный на двухэтажный гранитный стилобат с подземным паркингом.

В здании свободно разместятся библиотека и фонды открытого хранения, а также выставочные залы и служебные помещения.

Площадь здания по проекту превышает 50 тысяч квадратных метров.

Как сообщалось, Эрмитаж является потерпевшей стороной по делу о хищении средств при строительстве здания Фондохранилища с библиотекой ("Суперкуб"), по которому арестован бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Фигурантом дела также является бенефициар группы компаний Роспан (в группу входит ООО "МехСтройТранс", выигравшее в 2015 году конкурс на строительство фондохранилища) Никита Колесников и экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борис Мазо. Эрмитаж заявил к фигурантам дела иск на 856 млн рублей.

Ранее эти фигуранты уже проходили по так называемому "делу реставраторов", но были освобождены из зала суда, так как отбыли назначенный им срок заключения в СИЗО.