Культура

Андрей Дементьев будет похоронен на Кунцевском кладбище

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Поэта Андрея Дементьева, скончавшегося 26 июня на 90-м году жизни, похоронят на Кунцевском кладбище в Москве, сообщили "Интерфаксу" в столичной мэрии.

"Андрей Дементьев будет похоронен 29 июня на Кунцевском кладбище. На этом же кладбище покоится сын поэта", - сказал собеседник агентства.

Прощание с Дементьевым пройдет в пятницу в зале имени Чайковского в 11:00, сказала ранее "Интерфаксу" вдова поэта Анна Пугач.

Дементьев в 1981-1992 годах возглавлял литературный журнал "Юность", который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен. Как поэт известен в первую очередь благодаря текстам песен "Алёнушка", "Лебединая верность", "Отчий дом", "Баллада о матери" и другим. В 1990-е и начале "нулевых" годов работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.

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Теги: Андрей Дементьев

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