В Петербурге умерла актриса Ольга Лозовая

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Актриса Санкт-петербургского театра музыкальной комедии Ольга Лозовая скончалась в возрасте 46 лет.

"1 июля 2018 года после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Олеговна Лозовая", - сообщается на сайте театра.

О времени и месте прощания с актрисой будет объявлено позднее, отмечается в сообщении.

Лозовая вошла в труппу петербургского Театра музыкальной комедии в 1999 году, на ее счету было более двадцати ролей, в том числе Кармелы в "Донье Жуаните", Изабеллы в "Венских встречах", Флоретты в "Синей бороде" и другие.

В 2005 году Лозовой было присвоено почетное звание "Заслуженная артистка России". В 2009 году указом президента РФ она была награждена медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.