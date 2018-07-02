Культура

На "Пикнике "Афиши" выступят Arcade Fire, King Gizzard & The Lizard Wizard и Земфира

Кроме того, на фестивале можно будет познакомится с актуальной российский музыкой - от Монеточки и Аигел до Pharaoh и "Пасош"

На "Пикнике "Афиши" выступят Arcade Fire, King Gizzard & The Lizard Wizard и Земфира
Выступление группы Arcade Fire
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В московском парке "Коломенское" 4 августа пройдет фестиваль "Пикник "Афиши", хедлайнером которого станет канадская группа Arcade Fire.

"Пикник "Афиши", 15-й по счету, радует разнообразием исполнителей. В этом году на фестивале выступят шотландские классики инди-попа Belle & Sebastian и бруклинец Джо-Вон Вирджини Скотт, больше известный как Joey Bada$$.

Кроме того, на "Пикник" приедет дуэт Rhye, чьи композиции с дебютного альбома Woman вызвали жаркие споры о том, поет это мужчина или женщина. В результате оказалось, что Rhye - это двое мужчин: канадский вокалист Майк Милош и датский продюсер Робин Ханнибал. В этом году, спустя 5 лет после дебюта, они выпустили второй альбом Blood, на котором снова показали "минималистичный чувственный софт-поп с трепетным сердцем" - его дуэт и привезет в Москву.

Кроме того, в "Коломенском" ждут мельбурнскую группу King Gizzard & The Lizard Wizard, а именно ее "потенциально самого дикого выступления" в истории фестиваля, как пишут организаторы. King Gizzard & the Lizard Wizard, выпустившие в прошлом году пять пластинок, "экспериментировали с краутроком, потом подавались в экзотику, натуральный прог-рок и акустические балладные напевы". Все наработанное группа, известная веселыми живыми выступлениями, представит на "Пикнике".

Хедлайнером фестиваля в этом году станет канадская группа Arcade Fire, музыку которой критики чаще всего характеризуют словом "эпическая".

"Arcade Fire вживую — это девять человек на сцене, играющих на инструментах, и еще примерно столько же, занимающихся бог весть чем; это грусть и восторг, идущие рука об руку, это удалой карнавал и свирепый океан любви — от печали и до радости, до мурашек и до слез" , - пишут организаторы "Пикника". В этом году их выступление на главной сцене закроет фестиваль.

Кроме того, в "Коломенском" можно будет увидеть и услышать целую россыпь актуальных российских исполнителей – от Монеточки и Аигел до Pharaoh и "Пасош". Усилят эту группу музыкальные тяжеловесы: Земфира и Дельфин.

Пикник "Афиши" пройдет в Москве 4 августа.

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Теги: Пикник Афиши, Arcade Fire, Москва
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