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Рейтинг выходящих в прокат фильмов по количеству публикаций о них в СМИ

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели
Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса"
Фото: WDSSPR

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - На этой неделе в российский кинопрокат выходит семь фильмов - голливудский "Человек-муравей и Оса", британские "Идеальный муж", "Невидимка" и "Зверь", корейский "Пылающий", французские "Попробуй подкати" и "Париж. Город Zомби". "СКАН-Интерфакс" проанализировал, какие из них чаще упоминались в публикациях в СМИ и социальных сетях перед премьерой.

Абсолютным лидером стал "Человек-муравей и Оса" - публикации о нем составили три четверти сообщений обо всех выходящих лентах. Трейлер фильма стал хитом и получил большую часть упоминаний в СМИ и соцсетях. Фильм из кинематографической вселенной Marvel наполнен добрым юмором и семейной теплотой. Жизнь Скотта Лэнга омрачена двухгодичным домашним арестом, под который человек-муравей угодил в результате событий фильма "Первый мститель: Противостояние" 2016 года. Вопреки всему, герой пытается быть лучшим отцом для своей дочурки Кэсси и строит бизнес, дожидаясь освобождения.

На втором месте – "Пылающий" режиссера Ли Чхан Дона по мотивам рассказа Харуки Мураками "Сжечь сарай". Фильм номинирован на Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля-2018 и получил Приз ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ. Журналисты писали о картине: "корейский "Малхолланд-драйв", "лучше фильма этим летом вы не увидите". По сюжету киноленты, молодой писатель Джонсу встречает старую знакомую, с которой они вместе росли. В поисках себя девушка отправляется в Африку и возвращается оттуда с новым другом по имени Бен. Это современный Гэтсби, у него нет изъянов, зато есть необычное хобби, узнав о котором Джонсу лишается покоя. "Невероятное кинематографическое чувство режиссера Ли Чан-Дона подняло сюжет о парне-разнорабочем, влюбившемся в свою одноклассницу, до эпических высот притчи и настоящей кинопоэзии", - писали критики.

Третье место занимает фильм "Зверь" режиссера-дебютанта Майкла Пирса. По мнению журналистов "Зверь" сделан в соответствии со всеми правилами хоррора. О фильме писали: "сказка для взрослых, от которой кровь стынет в жилах", "Пирс жонглирует жанрами, превращая мелодраму в триллер, триллер - в экзистенциальную драму".

Далее в рейтинге следует "Париж. Город Zомби" - дебют режиссера Доминика Роше. Главный герой приходит на вечеринку и там засыпает, а наутро обнаруживает, что все вдруг превратились в зомби.

На пятом месте - "Идеальный муж", кино о политических интригах, которые вносят смуту в английскую семью.

Замыкают рейтинг картина "Невидимка" о девушке, ставшей невольным свидетелем убийства дочери опасного международного преступника, а также комедия "Попробуй подкати", в которой бизнесмен и эгоистичный мачо оказывается в крайне щекотливой ситуации.

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Теги: кино, Человек-муравей и Оса, Пылающий, СКАН-Интерфакс
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