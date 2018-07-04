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Культура

Умер бывший ректор Московской консерватории Борис Куликов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Известный советский и российский музыкант, педагог и хоровой дирижер, бывший ректор Московской государственной консерватории имени Чайковского (МГК) Борис Куликов скончался на 87-м году жизни.

"Ректорат Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского с глубоким прискорбием извещает о кончине 4 июля 2018 года Заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора кафедры хорового дирижирования, ректора консерватории с 1974 по 1990 годы Бориса Ивановича Куликова", - говорится в сообщении на официальном сайте МГК.

Куликов родился в Москве, в 1950 году окончил Московское хоровое училище, а в 1955 году - дирижерско-хоровой факультет Московской консерватории. В 1962 году закончил аспирантуру под руководством выдающегося российского хорового дирижера Клавдия Птицы, в 1968-1975 гг. работал проректором по учебной работе МГК, а затем в 1975-1990 гг. руководил консерваторией.

"Годы, на протяжении которых Куликов возглавлял консерваторию, ознаменовались большими творческими и организационными достижениями ведущего музыкального вуза страны: приглашение в число профессоров консерватории выдающихся музыкантов, творческие связи с основными музыкальными центрами мира, победы коллективов и студентов консерватории на международных соревнованиях, расширение консерватории за счет здания бывшего Синодального училища, капитальная реставрация учебных и концертных помещений", - говорится в биографии Куликова на сайте МГК.

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Теги: Борис Куликов
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