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Культура

Победительницу Евровидения заподозрили в плагиате

Universal Music Group увидела сходство между композициями Toy и Seven Nation Army

Победительницу Евровидения заподозрили в плагиате
Жители Тель-Авива празднуют победу Израиля на "Евровидении-2018"
Фото: Reuters

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Авторов песни Toy, с которой израильская певица Netta (Нетта Барзилай) заняла первое место в музыкальном конкурсе "Евровидение-2018", заподозрили в плагиате, пишет в среду Jerusalem Post.

Universal Music Group направила письмо с претензиями композиторам Дорону Медали и Ставу Бегеру. По мнению компании, их произведение подозрительно похоже на песню Seven Nation Army американского дуэта White Stripes.

При этом сходство, по мнению Universal Music Group, прослеживается по большей части в ритмическом рисунке композиций, а не в словах или мелодии.

Отмечается, что пока речь не идет о судебном иске; компания ждет разъяснений от Медали и Бегера.

Несмотря на это, в прессе уже появилась сообщения о том, что обвинения в плагиате могут поставить под сомнение проведение Евровидения в Израиле в 2019 году. Впрочем, это не мешает спорам о том, какой именно город должен принять у себя конкурс - Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа или Эйлат.

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Теги: Евровидение, Нетта Барзилай

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