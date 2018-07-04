Состав попечительского совета Большого театра уменьшился почти вдвое

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В новый состав попечительского совета Государственного академического Большого театра (ГАБТа), который возглавил глава правления ВТБ Андрей Костин, не вошел владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, а также никто из ранее входивших в него чиновников.

Согласно информации на сайте Большого театра, кроме Магомедова из негосударственных структур совет покинула только международная консалтинговая компания McKinsey&Company, ранее указанная как член совета.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, обвиняемый в организации преступного сообщества для хищениях бюджетных средств в особо крупном размере, оставлен под стражей до 5 августа. Ранее гендиректор Большого театра Владимир Урин, как и многие деятели культуры и искусства, просил суд не избирать Магомедову столь жесткую меру пресечения, как арест, учитывая, что он является попечителем Большого и на его денежные средства "были восстановлены стены театра".

На сайте ГАБТ говорится, что группа "Сумма" "добилась существенного увеличения темпов работ" по реконструкции театра, начавшейся в 2005 году. Компания подключилась к реконструкции театра в июле 2009 года, став обладателем контрольного пакета генподрядчика.

Между тем, отмечается в сегодняшнем сообщении на странице с обновленным списком совета, "в июле 2018 года было принято решение, что членами совета могут являться только миноритарные участники - организации или лица, ежегодно делающие попечительский взнос в полном объеме".

"И утверждено новое положение о Попечительском совете Большого театра, где были зафиксированы соответствующие изменения",- говорится в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что председателем попечительского совета Большого театра вместо первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова единогласно избран глава правления банка ВТБ Андрей Костин, ранее входивший в состав совета.

Из состава попечительского совета вышли: вице-премьер Ольга Голодец, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, председатель ГК Внешэкономбанк Игорь Шувалов, ранее занимавший должность первого вице-премьера, Владимир Кожин, ранее управделами и помощник президента РФ, а также гендиректор ГАБТа Владимир Урин.

Председателем совета фонда стал советник Костина, первый вице-президент Международной федерации гимнастики, председатель Общественного совета при ФСБ России Василий Титов, ранее не входивший в попечительский совет.

Таким образом, в составе попечительского совета остались: бизнесмены Роман Абрамович, Виктор Вексельберг и Александр Клячин, председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов, советник президента на общественных началах Валентин Юмашев (СПАО "Ингосстрах"), президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский и председатель совета директоров Инвестиционной группы "Абсолют" Александр Светаков.

Число членов совета уменьшилось почти вдвое: с 16 до 9 человек.

Ранее в среду на брифинге после заседания нового состава попечительского совета Костин сообщил, что в состав совета могут быть приняты новые члены. "Мы планируем сейчас рассмотреть кандидатуры для новых членов попечительского совета, потому что их состав в связи с уходом представителей власти резко сократился, мы на эти вакансии будем искать представителей бизнеса, которые могли бы оплачивать попечительский взнос, и таким образом увеличат тот объем ресурсов, который мы будем тратить на деятельность Большого театра", - сказал глава попечительского совета театра.