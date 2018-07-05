Во Франции скончался журналист и кинорежиссер Клод Ланцман

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU Известный французский журналист и кинорежиссер Клод Ланцман ушел из жизни в четверг в Париже на 92-ом году жизни, сообщают местные СМИ.

Режиссер специализировался на документальном кино. Самым известным его фильмом стала "Шоа", вышедшая на экраны в 1985 году. В девятичасовой картине собраны свидетельства и воспоминания о нацистских лагерях смерти и Холокосте.

Ланцман был близким другом Жан-Поля Сартра и его супруги Симоны де Бовуар. Он также занимался журналистской деятельностью и одно время был главным редактором французского журнала "Тан модерн", основанный Сартром в 1945 году.