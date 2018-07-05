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Культура

"Человек-муравей и Оса": Соразмерные величины

На экраны вышел третий фильм из вселенной Marvel с начала года

"Человек-муравей и Оса": Соразмерные величины
Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса"
Фото: WDSSPR

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В российский прокат вышел сиквел "Человека-муравья" – снова с шутками и изменениями в размере (и шутками про изменения в размере).

Человек-муравей Скотт Лэнг (Пол Радд) - теперь скорее человек-домосед: он отправлен властями под домашний арест за проступки из прошлой части. Когда до конца срока остается пара дней, к нему обращается Хоуп ван Дайн, она же Оса (Эванджелин Лилли): хотя после событий двухгодичной давности у нее с отцом-ученым Хэнком Пимом (Майкл Дуглас) не осталось теплых чувств к Скотту, им нужна его помощь. Давным-давно в результате несчастного случая в квантовом мире застряла Оса-старшая, мать Хоуп (Мишель Пфайффер) – и поскольку Скотт там побывал и вернулся невредимым, они хотят попробовать повторить это путешествие и вернуть родительницу. Для этого они строят специальную установку, за которой с различными целями охотятся загадочная призрачная сущность (Ханна Джон-Кэймен) и незадачливый мафиози (Уолтон Гоггинс).

Сюжет "Человека-муравья и Осы", снятого так же как и первая часть Пейтоном Ридом, движут в основном мотивации типа "я скучаю по маме" или "я должен завоевать уважение дочери", а когда этого становится недостаточно, создатели начинают сыпать научными понятиями: атомы, квантовый мир, неопределенность, еще раз квантовый мир. Навряд ли их наградят за достижения в сценарной (или научной) работе, но наличие лихо закрученного сюжета для этого фильма (и вообще комедийных боевиков) второстепенно.

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Главное – и в Marvel давно это поняли и научились использовать – чтобы персонажи были смешные и за ними интересно было наблюдать. Например за тем, как герой Майкла Дугласа (которого просто радостно видеть на экране) ворчит на героя Радда – и вообще на всех. Или за тем, как уже Радд играет на детской ударной установке и по два часа торчит в ванной, томясь под домашним арестом. Отдельно стоит отметить высокоскоростной монолог Майкла Пеньи, в котором фигурирует мексиканская бабушка, которая любила Моррисси. Кроме них, в фильме действуют бывшие уголовники и мафиозные боссы, которые, в придачу к большим злодеяниям, нарушают санитарные нормы в своем ресторане.

Удача и в том, что местом действия "Человека муравья и Осы" стал Сан-Франциско, крутые холмы которого очевидным образом идеальны для погонь. Кроме того, в фильме есть несколько приятных визуальных шуток про изменения в размере – наподобие сцены, где выросший до 5 метров герой использует грузовик как самокат. В общем создатели знают, что главное – чтобы кино не было пресным (на этот случай в фильме даже есть огромная солонка) – и поскольку с этой задачей они, очевидно, справляются хорошо, стоит ждать продолжения, на что нам жирно намекают в конце.

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Теги: Человек Муравей и оса, кино

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