Культура

Скончалась директор Молодежного театра на Фонтанке

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Директор Молодежного театра на Фонтанке Лилия Семенова скончалась в четверг на 63-м году жизни, сообщила пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.

О дате прощания с директором театра пока не сообщается.

Семенова начала свою трудовую деятельность в 1973 году на киностудии "Ленфильм", после работала в Ленинградской государственной областной филармонии, "Ленконцерте", Краснодарском краевом театре драмы имени Горького, а также в Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича и Театре комедии имени Акимова. В 2011 году она приняла приглашение художественного руководителя Молодежного театра на Фонтанке народного артиста России Семена Спивака стать директором театра.

Была награждена правительственными наградами, в том числе знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом", почетной грамотой губернатора Санкт-Петербурга "За большой вклад в развитие культуры Санкт-Петербурга", знаком министерства культуры "За достижения в культуре" и другими.

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Теги: Лилия Семенова
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