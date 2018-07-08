Глава Союза писателей России Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Писатель Валерий Ганичев скончался в воскресенье, сообщает Союз писателей России.

"Сегодня на 85-м году жизни умер Валерий Николаевич Ганичев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валерия Николаевича. О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении секретариата правления Союза писателей России, опубликованном на его сайте.

Валерий Ганичев родился 3 августа 1933 года. Советский и российский писатель, журналист, общественный деятель, доктор исторических наук, председатель Союза писателей России с 1994 года.