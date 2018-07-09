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Жюри Букера назвало роман "Английский пациент" лучшей книгой за последние 50 лет

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Роман "Английский пациент" Майкла Ондатже назван лучшей книгой на английском языке, написанной за последние 50 лет; автор удостоен премии "Золотой Букер", сообщается в воскресенье на сайте Букеровской премии.

На народное голосование было выставлено всего пять книг, награжденных Букеровской премией за последние 50 лет, среди которых оказались "Волчий зал" Хилари Мэнтел, "Линкольн в бардо" Джорджа Сондерса, "В свободном государстве" Видиадхара Найпола и "Лунный тигр" Пенелопы Лайвли.

"Английский пациент" получил Букера в 1992 году. Экранизация романа режиссера Энтони Мингеллы была удостоена девяти "Оскаров". На церемонии награждения Ондатже предположил, что Мингелла (ныне покойный) "приложил руку к результату этого голосования".

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Теги: Букер

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