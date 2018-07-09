Жюри Букера назвало роман "Английский пациент" лучшей книгой за последние 50 лет

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Роман "Английский пациент" Майкла Ондатже назван лучшей книгой на английском языке, написанной за последние 50 лет; автор удостоен премии "Золотой Букер", сообщается в воскресенье на сайте Букеровской премии.

We are delighted to announce our #ManBooker50 winner is The English Patient by Michael Ondaatje @BloomsburyBooks. Read more here: https://t.co/DGBTcHeJ4X pic.twitter.com/gHfYDwDirL — Man Booker Prize (@ManBookerPrize) 8 июля 2018 г.

На народное голосование было выставлено всего пять книг, награжденных Букеровской премией за последние 50 лет, среди которых оказались "Волчий зал" Хилари Мэнтел, "Линкольн в бардо" Джорджа Сондерса, "В свободном государстве" Видиадхара Найпола и "Лунный тигр" Пенелопы Лайвли.

"Английский пациент" получил Букера в 1992 году. Экранизация романа режиссера Энтони Мингеллы была удостоена девяти "Оскаров". На церемонии награждения Ондатже предположил, что Мингелла (ныне покойный) "приложил руку к результату этого голосования".