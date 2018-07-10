Член съемочной группы подал в суд на Джонни Деппа

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Администратор на съемочной площадке фильма "Город лжи" подал в суд на актера Джонни Деппа за удар члена съемочной группы во время работы, сообщил телеканал CNN во вторник.

По версии истца Грега Брукса, Депп дважды с силой ударил его по ребрам после того как узнал, что съемки отменяются на весь день. Затем он начал кричать на Брукса и не останавливался, пока телохранители не убрали его со съемочной площадки. Он утверждает, что инцидент произошел в апреле 2017 года на съемках фильма в районе лос-анджелесского отеля Barclay. По словам Брукса, от Деппа сильно пахло алкоголем, а во время работы он выпивал и принимал наркотики.

Якобы Брукса уволили после того, как он отказался подписать документ об отсутствии претензий к кинокомпаниям Good Films и Infinitum Nihil. В заявлении упоминаются также продюсер Мириам Сегал и режиссер Брэд Фурман.

Представители актера и кинокомпаний пока не прокомментировали новость.

Два года назад бывшая жена Джонни Деппа, актриса Эмбер Хёрд, обвинила его в физическом насилии. После развода Деппу запретили приближаться к Хёрд.