В кинотеатрах Москвы бесплатно покажут 10 фильмов о столице

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Фильмы о российской столице, которые претендуют на приз мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве", бесплатно покажут в столичных кинотеатрах с 17 по 24 июля, а фильм-победитель будет объявлен 25 августа.

"В сети кинотеатров "Москино" столичного Департамента культуры на большом экране покажут отечественные киноленты, претендующие на победу в конкурсе на присуждение приза мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве". Бесплатные киносеансы пройдут с 17 по 24 июля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы во вторник.

Шорт-лист из 10 фильмов, действие которых происходит в современной столице, был определен экспертным жюри в июне.

На больших экранах покажут фильмы "Большой" (2017) Валерия Тодоровского, "Притяжение" (2017) Федора Бондарчука, "Про любовь. Только для взрослых" (2017) Анны Меликян, Павла Руминова, Натальи Меркуловой, Алексея Чупова, Евгения Шелякина, Резо Гигинеишвили и Нигины Сайфуллаевой, "Нелюбовь" (2017) Андрея Звягинцева, "Призрак" (2015) Александра Войтинского, "Селфи" (2018) Николая Хомерики, "Чистое искусство" (2016) Рената Давлетьярова, "Мифы" (2017) Александра Молочникова, "Любовь и Сакс" (2017) Аллы Суриковой и "Дед Мороз. Битва магов" (2016) Александра Войтинского.

В этом году конкурс, который организует Департамент культуры Москвы, проходит во второй раз.

В январе руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщал, что общий призовой фонд конкурса составит 100 млн рублей. "Побороться за первые места могут полнометражные и короткометражные фильмы, анимационные картины, телевизионные сериалы, действие которых происходит в современной Москве. Мы хотим чаще видеть столицу на большом экране", - сказал Кибовский.

Он отметил, что на конкурс принимаются отечественные и зарубежные картины, снятые за последние пять лет. Победителей объявят во время акции "Ночь кино", которая пройдет в конце августа.

В 2017 году лучшей картиной была признана работа режиссера Анны Меликян "Про любовь". Второе место досталось картине Андрея Зайцева "14+", третье - дилогии Романа Прыгунова "Духless" и "Духless-2".