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Культура

Лукашенко открыл "Славянский базар в Витебске"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия XXVII фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

"Там, где политики провели государственные границы, люди нашли самый простой способ сохранить отношения -- через культурные связи. На Витебской земле зародилась традиция, которая снова скрепила славянский мир мелодией любимых песен, звучанием удивительных голосов, поэзией и музыкой души известных всем авторов и исполнителей ", - заявил он на церемонии открытия фестиваля. "Здесь всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы, которая существует вне государственных границ, вне политических и религиозных взглядов и убеждений. Витебский фестиваль служит самым благородным целям", - добавил он.

Лукашенко отметил, что Витебске сохранил важные традиции, а этот фестиваль особо ждут потому, что "нас тут ждут старые и добрые друзья". "Из года в год наш "Славянский базар" наполняет летнюю жизнь славянского города Витебюск ритмами, превращает город в большую творческую мастерскую... где художники открывают нам мир искусства", - отметил глава государства.

По словам Лукашенко, душевную щедрость белорусов, гостеприимных и открытых для дружбы со всем миром подтверждает тот факт, что нынешний форум в Витебске собрал представителей более 40 стран мира. "Помимо ближайших соседей к нам приехали гости из Великобритании, Канады, Северной Кореи, Египта, Колумбии и Гвинеи", - сообщил он. "И мы счастливы, что с каждым годом таких людей становится только больше, а их знакомство с Беларусью продолжается также в других городах и регионах", - отметил президент.

Лукашенко на церемонии открытия XXVII фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" вручил специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" певице Розе Рымбаевой. Президент Белоруссии вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы народному артисту России композитору Олегу Иванову, авторскому коллективу в составе народного артиста России дирижера Валерия Полянского и заслуженного работника культуры России Александра Шанина, а также народному артисту Советского Союза балетмейстеру Валентину Елизарьеву.

Кроме того, Лукашенко наградил первого победителя "Славянского базара-2018" - обладателя гран-при детского конкурса украинца Александра Балабанова. В подарок от организаторов форума президент Белоруссии получил пояс-оберег.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" будет длиться четыре дня. Дополнительные мероприятия запланированы до 18 июля.

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Теги: Белоруссия, музыка, Славянский базар, Александр Лукашенко

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