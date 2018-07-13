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Бывшего замдиректора Эрмитажа попросили приговорить к 4 годам колонии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Прокурор в пятницу попросил приговорить к четырем годам колонии общего режима бывшего заместителя директора Эрмитажа по капитальному строительству Михаила Новикова, обвиняемого в мошенничестве на 30 млн рублей, передал корреспондент "Интерфакса"из Куйбышевского суда Петербурга.

Такое же наказание он попросил для второго фигуранта дела - управляющего директора компании "Балтстрой" Александра Коченова При этом прокурор попросил прекратить производство по гражданскому иску Эрмитажа к подсудимым.

Новикову и Коченову вменили мошенническое хищение более 30 млн рублей, выделенных на реконструкцию Запасного дома Зимнего дворца. Дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемые признали вину. Кроме того, они возместили причиненный ущерб: 30 млн рублей вернул Новиков и более 600 тыс. - Коченов.

Адвокат Коченова Натэла Пономарева отметила, что после возмещения ущерба Эрмитаж отказался от гражданского иска к фигурантам.

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Теги: Эрмитаж, Михаил Новиков
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